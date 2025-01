Francesco Bagnaia, da Ducati, acredita que seu desempenho na MotoGP na temporada de 2024 esteve no mesmo nível da campanha de Marc Márquez, vencedora do campeonato de 2019, se as corridas sprints forem excluídos da equação.

Bagnaia impressionou com seu ritmo alucinante na Ducati de fábrica em 2024, vencendo 11 dos 20 GPs e marcando mais cinco pódios nos outros nove eventos.

No entanto, uma série de acidentes e infortúnios - especialmente em corridas sprints - anularam seu bom trabalho, permitindo que Jorge Martín, mais consistente, o derrotasse no título por 10 pontos a bordo de uma GP24 da Pramac.

Embora Bagnaia sempre tenha afirmado que perdeu o campeonato devido a seus próprios erros, ele também está convencido de que o que conseguiu na última temporada foi nada menos que notável.

Falando em um podcast apresentado pelo ex-piloto Andrea Migno, o italiano disse que sua campanha de 2024 poderia ser comparada à dominante de Márquez em 2019 com a Honda, quando o formato de sprint ainda não havia sido introduzido.

"Na minha opinião, foi uma temporada incrível", disse o bicampeão da MotoGP.

Jorge Martin, Pramac Racing, Francesco Bagnaia, Equipe Ducati Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Demoramos um pouco para entender bem essa motocicleta. Foram necessárias quatro corridas, até chegarmos a Jerez e entendermos o potencial. [Mas] tudo tem sido incrível desde então".

"Se você olhar para os domingos, tirando as vezes em que caí ou fui jogado para fora, sempre terminei entre os três primeiros, exceto em Austin, onde fiquei em quinto".

"Acho que foi uma temporada em que, se você tirar os sprints, está no mesmo nível da [campanha] de Marc Márquez em 2019".

O novo companheiro de equipe de Bagnaia, Márquez, conquistou seu sexto título de MotoGP em 2019, no que é considerado uma das melhores campanhas já realizadas por um piloto na categoria principal.

O espanhol foi tão dominante com a Honda RC213V que venceu 12 dos 19 GPs e nunca foi classificado fora dos dois primeiros colocados. Sua única falha foi no GP das Américas, em Austin, quando caiu da liderança e teve de se retirar da corrida.

Ao encerrar a temporada com um total de 420 pontos, Márquez terminou com 151 de vantagem sobre seu adversário mais próximo e o então líder da Ducati, Andrea Dovizioso.

Em comparação, Bagnaia obteve uma vitória a menos em uma temporada de 20 etapas um pouco mais longa e terminou o ano com 14 pódios, em comparação com os 18 de Márquez.

Ele marcou 498 pontos ao longo da temporada, incluindo 116 em corridas de meia distância. Se apenas os pontos das corridas de domingo fossem contados, Bagnaia teria superado Martín em 24 pontos.

MotoGP 25: BAGNAIA x MÁRQUEZ, como VALENTINO VAI SE METER, o que o CAMPEÃO MARTÍN pode fazer e mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST fala sobre expectativas para MotoGP 2025:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!