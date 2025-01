O grade desafio de Martín na MotoGP 2025: emular Rossi na Aprilia

Em 2024, Jorge Martín se tornou o primeiro piloto na era MotoGP a conquistar o título com uma equipe satélite, vencendo a Ducati de fábrica de Francesco Bagnaia. Foi um feito inédito na categoria principal desde que Valentino Rossi ganhou o título de 500cc com a equipe Nastro Azzurro, gerenciada pela Honda Europa, em 2001, e Eddie Lawson conquistou as honras máximas em 1989 com uma Honda inscrita pela equipe privada Rothmans.

Com o objetivo de vencer o campeonato alcançado, o próximo grande desafio de Martin é vencer sua primeira corrida com a Aprilia, algo que será particularmente difícil em uma era dominada pela Ducati. No entanto, existe a possibilidade, e o precedente de um atual campeão mundial vencer sua primeira corrida com um fabricante diferente foi estabelecido por Rossi em 2004.

Depois de quatro temporadas com a Honda, entre 2000 e 2003, durante as quais conquistou três títulos e 33 GPs, Rossi decidiu provar à fabricante japonesa que ele era ele quem fazia a diferença, e não a moto, assinando com a Yamaha durante seu pior período na categoria principal.

Inesperadamente, em sua estreia com a marca de Iwata, Rossi venceu o agora lendário GP da África do Sul em Welkom, em 18 de abril de 2004, tendo chegado à equipe como atual campeão. O resultado deu o tom para o resto do ano, e Rossi acabou conquistando seu quarto título da categoria rainha.

Martín, assim como Rossi, chega a uma nova fabricante depois de conquistar o título de 2024 com a Ducati. A temporada de 2025 começará com o GP da Tailândia em Chang, uma pista onde ele conquistou uma vitória dupla em 2023. Ele também terminou em segundo lugar em ambas as corridas em Buriram no ano passado, destacando como ele é consistentemente rápido nessa pista - pelo menos em uma Desmosedici.

No entanto, vencer uma corrida com a Aprilia não será fácil, já que a Ducati parece ter a "equipe dos sonhos" no papel, tendo contratado o hexacampeão Marc Márquez para fazer parceria com seu protegido Bagnaia. Mas, como a Aprilia foi a única fabricante, além da Ducati, a vencer uma corrida em 2024, Martín deve ser o favorito para causar uma grande reviravolta nos pilotos da GP25 neste ano.

Stoner é especialista em vencer as primeiras corridas

Apenas Rossi conseguiu chegar a uma nova fábrica como o atual campeão e vencer sua primeira corrida em sua nova casa. No entanto, a lista completa de pilotos que trocaram de marca - ou mesmo de equipe - e venceram sua primeira corrida com eles inclui vários nomes ilustres, incluindo a lenda da MotoGP Casey Stoner.

O australiano fez sua estreia na categoria principal em 2006 com a LCR Honda e mudou-se para a equipe oficial da Ducati no ano seguinte. Em sua estreia com a marca italiana no GP do Catar de 2007, Stoner surpreendeu a todos ao conquistar uma vitória monumental, três segundos à frente da Yamaha de Rossi e nove segundos à frente do piloto da Honda, Dani Pedrosa.

Mas Stoner não parou por aí. Depois de quatro temporadas na Ducati, o australiano decidiu mudar de marca novamente em 2011, juntando-se à estrutura oficial da Honda em uma terceira moto para fazer parceria com Pedrosa e Andrea Dovizioso.

Em sua primeira aparição com a RC213V, novamente no Circuito Internacional de Losail, no Catar, Stoner conquistou a vitória à frente de Jorge Lorenzo, da Yamaha, e de seus novos companheiros de equipe, Pedrosa e Dovizioso, que terminaram mais de cinco segundos atrás.

Naquele ano, o australiano foi coroado campeão da MotoGP pela segunda vez, antes de anunciar sua aposentadoria no final da temporada de 2012.

Outro piloto que conquistou a vitória em sua primeira corrida depois de trocar de fabricante foi Maverick Viñales. O agora piloto da Tech3 fez sua estreia na categoria principal em 2015 com a Suzuki e, depois de dois anos com a equipe de Hamamatsu, foi recrutado pela Yamaha para 2017. Em sua primeira corrida a bordo da M1, o espanhol conquistou a vitória no GP do Catar, à frente de Dovizioso, da Ducati, e do companheiro de equipe Rossi.

