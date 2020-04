Valentino Rossi esperava usar a temporada de 2020 da MotoGP para tomar uma importante decisão sobre sua carreira: as pistas ou a aposentadoria. O heptacampeão iria tomar a decisão com base nas primeiras provas do ano. Mas a pandemia da Covid-19 impactou diretamente nos planos de Valentino, que já definiu um novo prazo para bater o martelo sobre seu futuro.

Rossi esperava usar as sete ou oito primeiras etapas do ano para avaliar se ainda estaria competitivo o suficiente para ficar, mas, com 11 etapas da temporada atual adiadas ou canceladas e toda a incerteza que existe sobre a retomada do ano, o italiano precisou mudar seus planos.

Com a previsão inicial de retomar a temporada no GP da República Tcheca em agosto, Rossi admite que terá que tomar a decisão sobre seu futuro antes disso.

"Estou em uma situação difícil, porque, como eu disse, minha primeira opção era tentar continuar porque tenho motivação suficiente e quero continuar", disse Rossi em uma entrevista organizada pela Yamaha em suas redes sociais.

"Mas é muito importante entender o nível de competitividade, porque, especialmente na segunda parte do ano, sofremos muito e muitas vezes estava lento e não conseguia lutar pelas cinco primeiras posições".

"Então, na minha cabeça, eu teria mais um ano com a equipe de fábrica e tempo para decidir. E, para mim, cinco ou seis corridas seriam necessárias, para me entender com o novo chefe de mecânicos [David Muñoz] e algumas outras modificações na equipe. O problema é que não temos corridas por causa do vírus".

"Então acho que vou ter que me decidir antes de correr, porque na visão mais otimista, vamos correr no segundo semestre. Entre agosto e setembro se tudo estiver bem. Então, vou ter que me decidir antes. Mas, de qualquer jeito, eu quero continuar, só que vou ter que decidir sem ter corrido".

Rossi acrescentou: "Certamente não seria o melhor modo de parar com essa situação porque ainda tem a chance de não corrermos em 2020. Então é mais justo participar de outra temporada e talvez parar no final da próxima. Espero continuar em 2021".

Caso opte por continuar, a Yamaha prometeu a Valentino uma vaga na sua equipe satélite, a Petronas SRT, mas com todo o apoio da fábrica, além da moto M1 do ano, igual a Maverick Viñales e Quartararo.

Se Rossi decidir se aposentar da MotoGP, ele já deixou claro que tem o desejo de estender sua carreira nas corridas de carros - com as 24 Horas de Le Mans no topo de sua lista. Quando perguntado se a pausa permitiu a ele analisar melhor sua carreira pós-MotoGP, Rossi afirmou que faria um programa de "sete ou oito corridas por ano".

"Tenho vários programas para o futuro quando sair da MotoGP", disse. "Tenho as equipes na Moto2 e Moto3 que eu gosto bastante. Então quero continuar, especialmente para ajudar no desenvolvimento dos jovens pilotos italianos. Esse é o primeiro programa. O segundo é correr com carros".

"Quero correr com carros em alguns campeonatos, e montar um programa com sete ou oito corridas por ano. Esse é o plano para o futuro". GALERIA: Os números de Valentino Rossi no Mundial de Motovelocidade

Galeria Lista 1996 (125cc) - 9º no mundial (1 vitória), 111 pontos 1 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1997 (125cc) - Campeão (11 vitórias), 321 pontos 2 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1998 (250cc) - Vice-campeão (5 vitórias), 201 pontos 3 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1998, GP de Imola (250cc) 4 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1999 (250cc) - Campeão (9 vitórias), 309 pontos 5 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1999, GP da Itália (250cc) 6 / 42 Foto de: Aprilia Racing 1999, GP de Imola (250cc) 7 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2000 - Vice-campeão (2 vitórias), 209 pontos 8 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2001 - Campeão (11 vitórias), 325 pontos 9 / 42 Foto de: Marlboro Yamaha Team 2001, GP da Itália 10 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2002 - Campeão (11 vitórias), 355 pontos 11 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2003 - Campeão (9 vitórias), 357 pontos 12 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2003, GP de Valência 13 / 42 Foto de: Richard Sloop 2004 - Campeão (9 vitórias), 304 pontos 14 / 42 Foto de: Gauloises Fortuna Racing 2005 - Campeão (11 vitórias), 367 pontos 15 / 42 Foto de: Gauloises Fortuna Racing 2005, GP dos EUA 16 / 42 Foto de: Gauloises Fortuna Racing 2005, GP de Valência 17 / 42 Foto de: Gauloises Fortuna Racing 2006 - Vice-campeão (5 vitórias), 247 pontos 18 / 42 Foto de: Camel Media Service 2007 - 3º no mundial (4 vitórias), 241 pontos 19 / 42 Foto de: Yamaha Motor Racing 2007, GP da Holanda 20 / 42 Foto de: Yamaha Motor Racing 2007, GP da Austrália 21 / 42 Foto de: Yamaha Motor Racing 2008 - Campeão (9 vitórias), 373 pontos 22 / 42 Foto de: Bob Heathcote 2008, GP da Catalunha 23 / 42 Foto de: Yamaha Motor Racing 2009 - Campeão (6 vitórias), 306 pontos 24 / 42 Foto de: Bridgestone Corporation 2009, GP de Portugal 25 / 42 Foto de: Yamaha Motor Racing 2010 - 3º no mundial (2 vitórias), 233 pontos 26 / 42 Foto de: Bridgestone Corporation 2010, GP dos EUA e de Indianápolis 27 / 42 Foto de: Yamaha Motor Racing 2011 - 7º no mundial (0 vitórias), 139 pontos 28 / 42 Foto de: Ducati Corse 2012 - 6º no mundial (0 vitórias), 163 pontos 29 / 42 Foto de: Ducati Corse 2013 - 4º no mundial (1 vitória), 237 pontos 30 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP 2014 - Vice-campeão (2 vitórias), 295 pontos 31 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP 2015 - Vice-campeão (4 vitórias), 325 pontos 32 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP 2016 - Vice-campeão (2 vitórias), 249 pontos 33 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP 2017 - 5º no mundial (1 vitória), 208 pontos 34 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2018 - 3º no mundial (0 vitórias), 198 pontos 35 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2019 - 7º no mundial 36 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Corridas disputadas: 341 (apenas na MotoGP) / 402 (total) 37 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Vitórias na MotoGP: 89 38 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pódios na MotoGP: 198 39 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pontos conquistados: 5.297 40 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Etapa com maior número de vitórias: GP da Holanda, em Assen, com 8 vitórias 41 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Vitórias no GP do Rio de Janeiro em Jacarepaguá: 6 42 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 4 vitórias na MotoGP / 500cc (2000 - 2003) / 1 vitória na 250cc (1999) / 1 vitória na 125cc (1997) / Valentino só não ganhou no Rio de Janeiro em 2004, devido a um acidente na oitava volta

Top 5 corridas mais geniais de pilotos na F1, por Felipe Motta

Podcast #039 - Quais pilotos brasileiros não tiveram sorte na F1