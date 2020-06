Stoner: É decepcionante ver Rossi denegrir em uma equipe satélite

O anúncio da contratação de Fabio Quartararo para a equipe oficial da Yamaha e, consequentemente, a saída de Valentino Rossi após 15 temporadas defendendo as cores da equipe oficial é possivelmente uma das notícias mais importantes dos últimos anos na MotoGP.

Mesmo assim, a manobra foi tratada com uma abordagem positiva, depois de garantir a Yamaha daria ao italiano uma moto de ponta, com apoio total da fábrica se decidisse continuar competindo na equipe de satélite Petronas.

A verdade está se mostrando diferente. Lin Jarvis, chefe da equipe, não se cansa de repetir que a assinatura de Rossi com a Petronas depende exclusivamente dos responsáveis ​​pela equipe sediada em Kuala Lumpur, e as negociações entre as partes estão paralisadas.

São poucas pessoas que se atrevem a colocar o dedo na ferida e admitir abertamente que a renovação de Maverick Viñales e a assinatura de Quartararo são, na verdade, a demissão de Rossi.

Quem faz isso foi o australiano Casey Stoner, ex-rival de Rossi, que considera que o legado do #46 se dilui à medida que ele adia sua aposentadoria.

“Não sei como Valentino pensa, é impossível saber. Mas acho que se ele tivesse se aposentado mais cedo, teria deixado um legado que de alguma forma ainda deixará. Mas agora está muito mais vulnerável”, disse Stoner em entrevista à FOX Asia.

Stoner também é da opinião que Rossi pode acabar correndo na Petronas.

"É decepcionante ver alguém denegrir em uma equipe satélite em um assento que em outra época seria disputado por um piloto pagante”, disse ele.

Rossi conseguiu subir duas vezes ao pódio nas últimas 28 corridas, um detalhe que não escapou de Stoner.

"Acho que Valentino ainda tem potencial para alcançar grandes resultados e até lutar por vitórias, não tenho dúvidas sobre isso. O talento não está perdido. O que é triste é não o ver lutando pelo pódio tantas vezes quanto antes.”

