Com ausência confirmada no GP das Américas, Jorge Martín e a Aprilia parecem ensaiar um retorno do atual campeão da MotoGP no GP do Catar, em abril. Mas, para isso, a marca italiana pediu à Dorna Sports e às montadoras uma liberação especial.

O chefe da Aprilia, Paulo Bonora, confirmou que solicitou uma permissão especial para que Martín teste a moto atual da montadora antes de seu retorno ao grid, o que deve ocorrer no Catar, o qual o espanhol vê chances 50/50 de participar.

Em uma participação surpresa online na coletiva de imprensa da quinta-feira na Argentina, o atual campeão também mencionou seu desejo de fazer testes, já que perdeu praticamente toda a pré-temporada, tendo sofrido o primeiro acidente no dia inicial das atividades em Sepang, em fevereiro.

Bonora deu continuidade à história durante os treinos para o GP da Argentina deste fim de semana em Termas de Rio Hondo, quando explicou a pressão da Aprilia por uma mudança nos rígidos regulamentos de testes que permitiriam a Martin testar sua máquina de corrida.

"Estamos conversando sobre a possibilidade de Jorge testar na moto da MotoGP", disse ele. "Achamos que é uma ideia muito boa, e não apenas para nós. Isso porque, muitas vezes, nos últimos anos, os pilotos voltaram para a pista de corrida e não conseguiram pilotar a moto da MotoGP. Eles decidiram cancelar o fim de semana depois de apenas uma ou duas voltas".

"Portanto, achamos que, por motivos de segurança, é uma opção muito boa para todos. Permitir um teste com a moto de MotoGP pode melhorar a segurança de todos e também o show. Pensamos que ele poderia pilotar uma moto de produção para avaliar se ele está apto a pilotar, mas não é a mesma coisa. O peso, a potência, a reação dos pneus... são completamente diferentes".

Paulo Bonora , Gerente de equipe da Aprilla Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

De acordo com as regras, Martín, que se juntou à Aprilia vindo da Pramac Ducati durante o inverno, não teria permissão para testar uma moto de MotoGP fora das sessões oficiais de testes. A Aprilia está, portanto, solicitando um ajuste ou uma exceção às regras, o que exigirá a aprovação da Dorna, promotora da MotoGP, bem como de outros fabricantes.

"Estamos colocando isso na mesa com a Dorna inicialmente, e depois o plano é conversar com os outros fabricantes", explicou Bonora. "É necessário ter a aprovação deles porque é preciso fazer uma mudança no regulamento. O plano seria que ele testasse com nossa moto de MotoGP dois ou três dias antes do fim de semana de Doha, para termos certeza de sua situação de saúde. Seria na Europa, provavelmente em Misano".

Bonora também esclareceu por que um retorno para o GP das Américas em duas semanas não era uma opção.

"Preferimos evitar [o local do GP das Américas] Austin porque é uma das pistas mais exigentes em termos de pilotagem", disse ele. "O piloto tem que colocar muita força no guidão e no pedal, então preferimos dar mais tempo a ele, para que tenha a chance de ficar 100% saudável".

O companheiro de equipe de Martín, Marco Bezzecchi, representou bem a Aprilia na Argentina na sexta-feira, mostrando-se competitivo durante todo o dia e passando para o Q2 de sábado com o quarto melhor tempo na sessão de treinos da tarde de sexta-feira. O italiano foi o primeiro piloto do dia a quebrar o recorde de volta do circuito, que estava em vigor desde 2014.

