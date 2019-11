Aleix Espargaró foi o único piloto da Aprilia a completar a corrida e não teve muito para celebrar após terminar a prova em 13º. Ao retornar aos boxes, o espanhol ainda atropelou um fotógrafo que estava parado diante de sua garagem. Aparentemente, ninguém se machucou.

O fotógrafo caminhava pela área dos boxes quando notou a chegada de Espargaró e tratou de registrar o momento. O piloto não percebeu o profissional parado atrás de outra pessoa e não teve tempo de reagir para evitar o impacto.

Veja vídeo de Espargaró atingindo o mecânico em Sepang:

Nem o piloto e nem o fotógrafo chegaram a cair, apenas a moto terminou no chão, mas sem maiores danos. Um mecânico se ocupou de recolher a Aprilia de Espargaró. O fotógrafo também pareceu sair ileso, pois como se pode ver no vídeo, ele sai andando normalmente do local.

Sobre a posição de chegada na corrida, Espargaró disse: “Não posso estar satisfeito, sobretudo porque meu ritmo era muito melhor do que o resultado que consegui”.

Quer ver Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e Superbike de graça? Inscreva-se no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui.

Veja o resultado completo do GP da Malásia:

Galeria Lista 1 - Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 1 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2 - Marc Marquez, Repsol Honda Team 2 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 3 - Andrea Dovizioso, Ducati Team 3 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 4 - Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 4 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 5 - Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 5 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 6 - Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 6 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 7- Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT 7 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 8 - Jack Miller, Pramac Racing 8 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 9 - Danilo Petrucci, Ducati Team 9 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 10 - Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 10 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 11 - Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing 11 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 12 - Francesco Bagnaia, Pramac Racing 12 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 13 - Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini 13 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 14 - Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 14 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 15 - Mika Kallio, Red Bull KTM Factory Racing 15 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 16 - Hafizh Syahrin, Red Bull KTM Tech 3 16 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 17 - Karel Abraham, Avintia Racing 17 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 18 - Johann Zarco, Team LCR Honda 18 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 19 - Cal Crutchlow, Team LCR Honda 19 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 20 - Andrea Iannone, Aprilia Racing Team Gresini 20 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Siga o Motorsport.com no Twitter, Facebook, Instagram e Youtube.