Aos 40 anos, Valentino Rossi é o piloto mais velho do MotoGP. A maioria de seus rivais pertence a várias gerações posteriores e alguns nem nasceram quando ele já havia conquistado seu primeiro título.

Apesar de ter estrelado mais do que um avanço no limite da legalidade ao longo de sua carreira, o ‘Doutor’ sempre criticou algumas atitudes na pista, embora ele assume que não há escolha a não ser se adaptar aos novos tempos, mesmo que isso signifique se expor muito mais até que algo possa dar errado.

Na corrida da Malásia, o piloto da moto número 46 - que não sobe no pódio há 15 GPs - lutou com Andrea Dovizioso até o final pelo terceiro lugar. Embora o piloto tenha tentado, ele finalmente teve que ceder o adversário da Ducati. Quando terminaram, ambos elogiaram a batalha limpa que travaram.

"Gosto de enfrentar Dovizioso, mas me dá mais alegria quando posso vencê-lo. Ele e eu somos um pouco parecidos, no sentido de tentarmos dar o melhor de nós, mas somos bastante corretos", afirmou Rossi.

O piloto da Yamaha questionou o estilo e a agressividade das novas gerações da MotoGP.

"Talvez sejamos bons demais, também porque estamos acostumados a ultrapassar sem incomodar um ao outro. Os jovens de hoje são muito mais agressivos e, se incomodam o outro, é ainda melhor. Neste domingo, no entanto, tentei duas ou três vezes, mas no final ele sempre me passave novamente", ele se estabeleceu.

Galeria Lista Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 1 / 11 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 2 / 11 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 3 / 11 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 4 / 11 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, Ducati Team 5 / 11 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, Ducati Team 6 / 11 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, Ducati Team 7 / 11 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 8 / 11 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 9 / 11 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 10 / 11 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 11 / 11 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Quer ver Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e Superbike de graça? Inscreva-se no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui.