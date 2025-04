Marc Márquez caiu na curva 7 durante a terceira volta do GP da Espanha de MotoGP quando lutava com seu companheiro de equipe, Pecco Bagnaia, pela segunda posição. Depois de uma largada um pouco pior do que a de Fabio Quartararo, os companheiros de equipe iniciaram um duelo desde a primeira volta.

A corrida, que havia começado de forma vibrante, parecia ter se acalmado um pouco antes do incidente de Márquez, que cometeu um erro e caiu sozinho. Essa é sua segunda queda na temporada depois do acidente em Austin.

Apesar da queda, Márquez conseguiu se levantar e continuar na corrida, embora na última posição. O hexacampeão terminou a prova como 12° e agora é vice-líder do campeonato por apenas um ponto, atrás do irmão, Alex.

