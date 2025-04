No ritmo em que Marc Márquez está pilotando na MotoGP, a coisa menos digna de nota parece ser a vitória que obteve no sábado na sprint, a quinta consecutiva e primeira sem largar da pole position, que Fabio Quartararo lhe tirou no último momento com uma volta de outro planeta. O francês o colocou em uma troca de golpes que durou uma volta e meia, até que o espanhol o ultrapassou na freada da curva 6, e o piloto da Yamaha entrou na curva um pouco largo demais, de onde foi para o chão.

Desse momento em diante, nem o bom momento de Alex Márquez, seu irmão, nem de Pecco Bagnaia, que ainda não conseguiu encontrar argumentos para discutir com seu companheiro de equipe, conseguiram levar a melhor sobre um piloto que está a caminho de seu sétimo título de MotoGP.

A vitória o leva a 20 pontos de vantagem sobre Alex no topo da classificação e ele espera ver o que acontece no domingo em uma corrida que provavelmente será mais emocionante que a de sábado, que teve poucas ultrapassagens além da segunda volta, quando Quartararo caiu.

"Eu não sabia que Fabio tinha se acidentado até que meu irmão me contou no carro. Quando um piloto faz uma ultrapassagem como a que ele fez na primeira curva, isso mostra o quanto é talentoso", disse Márquez, que largou melhor que o piloto da Yamaha, mas foi surpreendido na largada. "Pensei que já o havia ultrapassado, mas ele voltou para mim muito rápido. Aos poucos, quando a Yamaha ganhar velocidade, ele será um dos rivais mais difíceis", disse o piloto #93 sobre o adversário.

"Um dos pontos fortes e, ao mesmo tempo fracos de minha carreira, sempre foi querer mais. Às vezes, isso me levou a exagerar. É preciso saber como controlar esses desejos e é o que estou repetindo para mim mesmo neste fim de semana", refletiu, em uma etapa que lhe dá sentimentos contraditórios. Em Jerez, ele viveu fins de semana inesquecíveis mas também foi onde, em julho de 2020, sofreu um acidente em que quebrou o úmero direito, depois de sair da última posição e quando já estava em terceiro lugar. Menos de uma semana depois, sofreu um acidente em seu retorno e causou a quebra da placa que havia colocado para corrigir a fratura.

"Quero fazer a pole, vencer a sprint e a corrida principal, mas se não puder, não posso. Tive dois sustos em minha moto esta manhã. Na segunda volta rápida no Q2 decidi que, se alguém me ultrapassasse, eu o superaria", disse o piloto, surpreso com o nível demonstrado por seu irmão mais novo e por Bagnaia: "Aqui, vejo Alex e Pecco mais próximos do que no Qatar, o que já é estranho". Quanto ao que acontecerá no domingo, para Márquez a chave será o controle de que ele vem falando desde o início do ano, e ainda mais desde o acidente em Austin, quando liderava a corrida.

"Em Jerez, quando a pista está a 45 graus e as motos começam a flutuar, tudo pode acontecer", finalizou o piloto da Ducati.

