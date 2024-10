Marc Márquez dominou uma tensa sessão de treinos de sexta-feira para o GP da Austrália, liderando seu irmão e companheiro de equipe da Gresini Ducati, Alex, na tabela de tempos final da MotoGP. Os pilotos só tiveram uma chance de testar a pista, isso porque uma forte chuva fez com que os comissários cancelassem o TL1.

Os rivais do campeonato, Jorge Martín e Francesco Bagnaia, garantiram suas passagens para o Q2 de sábado, embora o italiano só tenha feito sua volta no último momento possível em uma sessão que teve suas complicações para ambos.

Entre os grandes nomes que terão de lutar no Q1 estão Pedro Acosta, da Tech 3 KTM, que caiu nos minutos finais da sessão, e o companheiro de equipe de Bagnaia na Ducati, Enea Bastianini.

Tanto Martín quanto Bagnaia passaram um bom tempo encarando a possibilidade de ficar de fora da Q2, já que as coisas deram errado para eles no início da sessão.

Com nuvens escuras à espreita nas proximidades do circuito da ilha, os pilotos tinham o objetivo de dar as primeiras voltas enquanto o tempo ainda estava seco. Como essas foram as primeiras voltas de todos os competidores na pista recapeada após o cancelamento do TL1, esse foi um desafio difícil.

No entanto, Marc Márquez pareceu não se incomodar com essa dúvida, encontrando ritmo imediatamente e passando a maior parte da sessão no topo dos monitores de tempo, apesar de um longo período nos boxes. Ele parecia capaz de reduzir seus tempos à vontade, com seu melhor tempo da sessão, 1m27s770, a cerca de meio segundo do recorde de volta de todos os tempos.

Martín, por sua vez, caiu antes de registrar um tempo. O espanhol largou a Ducati na freada para Jack Miller, parecendo estar em dúvida se deveria ou não passar pela Yamaha de Fabio Quartararo.

Sem ferimentos, o espanhol conseguiu retornar aos boxes, mas teve que esperar ansiosamente enquanto seus mecânicos faziam reparos na moto.

Bagnaia parecia ter um problema técnico com sua primeira moto e ficou preso exatamente na mesma situação de Martín antes de conseguir ir à pista.

Depois que ambos voltaram ao circuito e ganharam velocidade, suas voltas foram interrompidas por uma bandeira vermelha. Pela segunda vez na atividade de sexta-feira na pista, um ganso do Cabo Barren vagando pelo asfalto foi o culpado.

Felizmente, para os dois campeões, não havia motivo para pânico, pois a temida chuva não se concretizou antes do final da sessão. Mesmo assim, Martín ganhou velocidade mais rápido do que Bagnaia e chegou ao top 10 antes da metade da sessão. Ele parecia seguro até o final do traino, pouco antes do qual escapou por pouco de bater em um coelho.

Embora Bagnaia tenha entrado no top 10 na mesma etapa, ele teve dificuldades para se estabelecer na posição. Na verdade, ele havia sido rebaixado para 12º quando surgiu com pneu novo para os últimos seis minutos de treinos.

Felizmente para o atual campeão, ele fez uma volta boa o suficiente para ficar em quarto lugar com apenas três minutos no relógio. Com a bandeira amarela em Doohan após o acidente de Lorenzo Savadori, suas chances de tentar melhorar o tempo mais uma vez eram muito limitadas naquele momento.

Marco Bezzecchi foi o terceiro mais rápido para a VR46, atrás dos irmãos Márquez, fazendo com que três Ducatis GP23 liderassem as motos 2024 de Martín e Bagnaia, que terminaram em quarto e quinto, respectivamente.

Maverick Viñales foi o sexto mais rápido da Aprilia, com Brad Binder, da KTM, em sétimo, à frente de Fabio di Giannantonio.

O companheiro de equipe de Martín , Franco Morbidelli, foi o nono colocado, e a Yamaha teve algo a comemorar, já que o vencedor de Phillip Island em 2022, Alex Rins, conseguiu a última vaga automática para o Q2, em 10º.

O piloto da casa Miller terá que tentar novamente no Q1, depois de cair duas vezes no treino. Ele foi o 12º mais rápido, logo atrás da outra Yamaha de Fabio Quartararo.

Acosta mostrou bom ritmo durante toda a sessão e passou boa parte dela entre os 10 primeiros, mas falhou na hora certa. O espanhol foi direto para Miller durante a última tentativa de voltas rápidas e terminou em 13º.

O vencedor do GP da Austrália do ano passado, Johann Zarco (LCR Honda), flertou com o topo da tabela de tempos antes de cair para o 14º lugar, à frente de Augusto Fernandez (Tech3 KTM) e Bastianini, que recebeu bandeira amarela em sua volta de apresentação.

