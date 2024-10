Após um GP do Japão de MotoGP decepcionante, Fabio Quartararo chega à Austrália com expectativas melhores para o fim de semana em Phillip Island. Mesmo lamentando o fato da performance da Yamaha ser tão dependente das condições de pista, ele acredita que o recapeamento da pista possa ser positivo para a equipe.

O francês vinha em uma boa sequência, com resultados e performances encorajadoras nos GPs da Emilia Romagna e da Indonésia, mas o Japão acabou sendo um belo banho de água fria, confirmando que a performance da Yamaha ainda varia muito de acordo com a pista. Seu principal problema hoje é a falta de aderência.

E, precisamente o estado da pista pode desempenhar um papel fundamental neste fim de semana no GP da Austrália. O circuito de Phillip Island foi reasfaltado, e o francês acha que essa é uma circunstância que pode ajudar sua M1.

"Está claro que Phillip Island ainda não é um bom circuito para a Yamaha", começou ele. "No ano passado, para mim, foi um dos piores lugares em que estivemos. Então eles o reasfaltaram. A Superbike [moto Yamaha R1] foi super rápida [na abertura da temporada de 2024], e acho que será bom para nós, porque a aderência parece melhor".

Mas, apesar disso, Quartararo, que não terá à sua disposição "nada de novo, na verdade", e que buscará melhorar a "aderência, depois a potência, depois o manuseio ou a eletrônica", não acha que em Phillip Island ele possa esquecer os problemas e apenas pilotar, em uma pista onde as deficiências das motos de MotoGP costumam ser menos perceptíveis devido às suas características.

"A questão é que, se você não se preocupar com os problemas, nunca conseguirá se concentrar. Para nós, é muito importante nos concentrarmos no que precisamos e no que acho que precisamos melhorar, por isso sempre temos que pensar em nossas preocupações", comentou.

A Michelin está trazendo uma construção de pneu traseiro reforçado para a Austrália, mas ele não está totalmente certo de que isso será positivo para a M1: "Para ser honesto, não tenho ideia se isso vai me ajudar. Não acho que seja uma coisa boa para nós, mas vamos ver. Teremos que ver amanhã. Não sei como estará o tempo, mas isso será importante durante o fim de semana".

Por fim, Quartararo reafirmou que o Japão foi a corrida mais representativa do nível da máquina na rodada tripla anterior:

"Foi Motegi, porque nossa moto depende muito das condições da pista. Se elas forem boas, podemos ser muito mais rápidos.Se estiverem ruins, a moto volta à real, para a parte de trás do grid. Não podemos depender das condições da pista, temos de depender de nossa moto, e vimos no Japão que, quando isso acontece, há muitos problemas. Remy Gardner e Álex Rins também sofreram muito, ficamos em último na classificação, então é algo que temos que mudar", finalizou.

