Maverick Viñales afirmou que o cronograma revisado do GP da França deste final de semana, no qual a MotoGP vai correr antes da Moto2, será uma oportunidade importante para compreender o comportamento da sua Yamaha. O piloto espanhol largará na quinta colocação neste domingo em Le Mans, pista na qual venceu em 2017.

Viñales normalmente tem lutado com aderência nas primeiras partes das corridas com sua moto M1 de fábrica, forçando-o a corridas de recuperação com mais frequência após mostrar um ritmo vitorioso ao longo dos treinos.

Foi o que aconteceu no GP de San Marino, quando ele foi de uma volta recorde na classificação para se autodenominar um “gatinho” numa corrida que terminou em sexto lugar, a 5s3 do vencedor da corrida pela Yamaha, Franco Morbidelli.

Uma mudança de abordagem nos treinos para a segunda corrida de Misano, onde Viñales se concentrou exclusivamente em saídas com muito combustível, valeu a pena na corrida e ele herdou a vitória após uma queda tardia de Francesco Bagnaia.

Parte do problema para a perda de forma misteriosa de Viñales nas corridas sempre foi pensada a estar relacionada à grande quantidade de borracha de Moto2 na pista para a corrida de MotoGP durante um final de semana - algo refletido no teste pós-GP de San Marino, no qual Viñales liderou um circuito coberto de borracha Michelin novamente.

Com o GP da França de MotoGP começando às 13 horas locais e com a Moto2 mudando de horário para evitar confrontos com o GP de Eifel na F1, Viñales terá a oportunidade de testar esta teoria caso a pista continue seca no domingo.

“Le Mans é uma pista onde estamos habituados a ter uma boa aderência e a rodar de uma forma boa,” disse Viñales. “No ano passado no TL1, TL2 fomos muito fortes. Estes são os fatos e temos de tentar perceber especialmente se antes da corrida de Moto2 o sentimento é o mesmo ou não, porque normalmente nos treinos podemos ser fortes”.

“Mas normalmente na corrida vamos para trás. Portanto, este final de semana é uma boa oportunidade para entender muitas, muitas coisas para nós”.

Viñales venceu em Le Mans em 2017, enquanto a Yamaha venceu oito vezes na era moderna da MotoGP no GP da França. Como resultado, Viñales acredita que é um circuito onde ele pode "tirar o máximo" da M1.

“Para mim é muito importante entender muitas coisas neste final de semana”, acrescentou. “Em primeiro lugar, para ver se a nossa nova moto é boa no molhado porque vai estar molhado na maior parte dos treinos. E então, veremos se antes da Moto2 temos as mesmas condições de todo o final de semana”.

“Isso será importante para nós. Afinal, acho que Le Mans é uma pista onde posso facilmente tirar o máximo de desempenho com a moto, entendo muito bem o que fazer para ir rápido”.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre MotoGP e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Q4: A análise da classificação da F1 em Nurburgring, com a volta de Hulk e os destaques na Alemanha

PODCAST: A F1 perde força com a saída da Honda?