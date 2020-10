Deu Itália na França. Depois de Fabio Quartararo ter colocado a Yamaha na pole position para a etapa da MotoGP, as motos da montadora francesa foram meras coadjuvantes neste domingo que começou dominado pela Ducati, mas teve algumas surpresas no final. Em uma prova marcada pela chuva que caiu pouco antes da largada, a vitória ficou com Danilo Petrucci após uma boa dose de caos nas voltas finais.

No sábado, o francês da Petronas conseguiu uma volta voadora em sua última tentativa no treino classificatório, superando as Ducatis de Jack Miller e Danilo Petrucci, enquanto o vice-líder Joan Mir não teve um bom dia, garantindo apenas a 14ª posição no grid.

A corrida já teve drama antes mesmo do apagar das luzes. A chuva começou a cair sobre Le Mans com três minutos para o início da volta de aquecimento. Com isso, a direção atrasou a saída em cinco minutos, permitindo que todos trocassem para os pneus de chuva.

A saída não foi das melhores para o pole e líder Quartararo que, em questão de algumas curvas, caiu para quarto, perdendo posições para o trio da Ducati de Miller, Petrucci e Dovizioso. Enquanto isso, Joan Mir tinha uma situação ainda mais complicada no fundo, caindo de 14º para 16º. O espanhol da Suzuki foi um dos poucos que optou por não colocar pneus de chuva na largada.

Ainda nos metros iniciais, a primeira queda. Valentino Rossi teve problemas com o pelotão e acabou no chão. Essa é a terceira queda consecutiva do piloto italiano, que vai ficando cada vez mais para trás na classificação do Mundial.

Enquanto Quartararo seguiu sendo ultrapassado, por Pol Espargaró e Rins, que escalou 11 posições em questão de duas voltas, as Ducatis abriram uma vantagem na ponta e ficavam se revezando na ponta.

Com 20 voltas pra o fim, as Ducatis seguiam na frente e com uma boa vantagem, com Petrucci, seguido de Dovi e Miller. Rins e Espargaró completavam o Top 5. Bradley Smith e Álex Márquez conseguiram escalar bem o pelotão e ocupavam a sétima e oitava posições. Já Quartararo não conseguia ter bom rendimento com sua moto e foi perdendo mais posições, ocupando a 11ª posição.

A 15 voltas do fim, Álex Rins conseguiu reduzir a diferença que as Ducatis haviam aberto na frente e começou a se juntar na briga pela vitória e as posições no pódio, atacando primeiro Jack Miller. Mais atrás, Quartararo seguia em 11º enquanto Joan Mir era apenas o 17º.

Pol Espargaró e Álex Márquez, em quinto e sexto, começaram a andar mais rápido que o pelotão da frente e começaram a se aproximar com dez voltas para o fim, enquanto Rins seguia tentando passar Miller. Mir começou a recuperar um pouco de terreno, mas voltando apenas para a mesma posição de onde largou.

Uma disputa mais quente entre as Ducatis quase deu espaço para Rins assumir a liderança, mas o espanhol da Suzuki acabou caindo quando vinha em um ótimo momento, deixando o pódio a sete voltas do fim para Petrucci, Dovizioso e Márquez, que se aproveitou também da quebra da moto de Miller.

No final, Danilo Petrucci conseguiu se manter na frente após a boa vantagem que abriu no momento que assumiu a ponta. Completaram o pódio Álex Márquez, um dos principais destaques da corrida e Pol Espargaró. Esse é o primeiro pódio do irmão do hexacampeão na MotoGP, após largar em 18º.

Completaram o Top 10: Dovizioso, Zarco, Oliveira, Nakagami, Bradl, Quartaratro e Viñales. Mir terminou em 11º.

O GP da França é o primeiro de uma rodada tripla que segue na próxima semana com o GP de Aragão, décima etapa da temporada 2020 e a primeira de duas provas no Circuito de Aragão.

