O homem da pole position no GP da França, Fabio Quartararo, insiste que a sua estratégia para a corrida de Le Mans no domingo não vai mudar devido ao pior resultado da temporada de seu rival ao título da MotoGP, Joan Mir.

Quartararo, da Yamaha Petronas SRT, e Mir, da Suzuki, estão divididos por oito pontos na liderança da classificação da MotoGP, com Quartararo liderando o grid pela pole em Le Mans no domingo. Mir não conseguiu sair do Q1 e largará em 14º, oferecendo uma excelente oportunidade para Quartararo aumentar sua vantagem de pontos no domingo.

Quartararo é flanqueado pelas Ducatis de Jack Miller e Danilo Petrucci na primeira fila, mas está confiante de que seu ritmo no primeiro setor ainda não o resignou a uma batalha perdida.

Ele também insiste que "não está pensando em Mir" agora e como isso poderia forçá-lo a ganhar pontos em vez de tentar a vitória dependendo de onde o piloto da Suzuki for parar.

"Bem, sabemos que eles [as Ducatis] largam muito bem, mas podemos conseguir boas largadas", disse Quartararo quando questionado pelo Motorsport.com sobre como a classificação de Mir e a largada ao lado de Ducatis afetariam a sua abordagem à corrida.

“Então, não estou pensando muito nisso. [Vou] tentar dar o meu melhor. No primeiro setor estou realmente bem, então faremos o possível para fazer um bom primeiro setor na primeira volta. Mas veremos”.

“Mas, honestamente, não estou pensando no Mir. Eu só quero aproveitar. Acho que temos um ótimo ritmo para lutar pelo pódio e pela vitória. Então, [vou] apenas tentar ficar calmo e dar o meu melhor”.

"Então, é isso que estou pensando para amanhã, mais do que o campeonato”.

Os pilotos da Suzuki têm normalmente lutado na classificação neste ano - tanto Mir quanto seu companheiro de equipe Alex Rins não chegaram à primeira fila em 2020.

As temperaturas mais frias em Le Mans neste final de semana exacerbaram a incapacidade da Suzuki de extrair o máximo da borracha macia no modo de ataque, com Mir notando que está perdendo meio segundo apenas no primeiro setor.

"Parece que estamos chegando, estamos melhorando, mas não o suficiente", disse ele. “Acho que temos margem para melhorar amanhã, mas a realidade é que começaremos muito atrás”.

“Estamos trabalhando para melhorar nessa área, a temperatura dos pneus dianteiros é algo contra o qual temos dificuldade”.

“Perco muito tempo no primeiro setor porque na primeira curva à esquerda não consigo parar a moto, não tenho feedback e se tento mais [empurrar] acabo perdendo a dianteira”.

“Isso é muito difícil, eu perco meio segundo no primeiro setor e é muito tempo. Mas a boa notícia é que nos demais setores somos rápidos”.

"Então, isso significa que podemos ser rápidos, mas precisamos encontrar uma solução para o primeiro setor. Se melhorarmos três décimos, ou dois décimos nesse setor, amanhã podemos fazer uma corrida realmente boa”.

