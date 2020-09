Maverick Viñales conseguiu se recuperar da decepção da última prova em Misano. Neste domingo, no GP da Emilia Romagna da MotoGP, o espanhol da Yamaha viu a vitória, sua primeira do ano, cair no colo após a queda de Francesco Bagnaia.

No domingo passado, ele falou que se sentiu um cone na pista após largar na pole e cair para sexto, colocando a culpa na seleção de pneus, os compostos mais duros.

Mas, depois de criticar duramente a equipe e a Michelin pelo erro de estratégia, ele foi um dos únicos a adotar pneus médios tanto na dianteira quanto na traseira, algo que provou ser vencedor.

"Estou muito feliz porque consegui me dar bem. Trabalhamos muito neste fim de semana para ter um desempenho melhor no início. Com isso, tenho certeza que posso ser competitivo no futuro também".

"Ontem me dei bem com os pneus duros. Hoje resolvi colocar o médio para corrigir alguns problemas que tive no terceiro setor. Acabei sendo muito rápido e fiquei próximo de Pecco".

O grande, mas azarado destaque do GP foi Bagnaia, sem dúvidas, que parecia estar próximo de sua primeira vitória na MotoGP, mas seu sonho foi por água abaixo quando caiu na Curva 6 durante a volta 21, tendo que abandonar.

Viñales admitiu a superioridade do italiano hoje, especialmente na primeira metade da prova, mas disse que pensou em administrar seus pneus para atacar no final.

"Pecco era muito rápido. Tentei escapar no começo, mas não consegui. Aí cometi um erro na Curva 4 e ele passou. Nesse momento eu relaxei e busquei controlar os pneus. No final, eu estava tirando a diferença para ele".

"Hoje, a aderência estava ótima, sem problemas. O problema foi a escolha do pneu traseiro na semana passada. Hoje tive um bom pressentimento, e consegui fazer boas curvas e ter uma boa arrancada".

Apesar da vitória, Viñales estimulou a Yamaha a seguir trabalhando: "Quando estava atrás de Bagnaia, não conseguia acompanhar na reta. Acho que precisamos melhorar em algumas áreas, principalmente na tração".

