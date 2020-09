Fabio Quartararo chegou a terminar em terceiro no GP da Emilia Romagna da MotoGP, após uma grande disputa com Joan Mir e Pol Espargaró, mas automaticamente foi rebaixado para quarto, devido a uma punição por exceder os limites de pista.

Segundo a direção de prova, Quartararo foi alertado três vezes que havia excedido o limite e, após fazer isso mais duas vezes, foi punido com uma volta longa no último giro da prova, que foi convertido em uma punição de tempo.

Mas, de acordo com o francês, ele não recebeu nenhum alerta vindo da direção de prova sobre o limite de pista, sendo notificado apenas de sua punição já no final da corrida.

"Eu recebi a punição, mas a Direção de Prova não me alertou nenhuma vez sobre limite de pista. Então eu fiquei surpreso. Estou feliz com a corrida porque lutei até o fim pelo pódio, e essa foi a parte boa".

"É algo que eles precisam trabalhar porque quando você é alertado sobre o limite de pista, você vai com mais cuidado. E é assim que funciona, você é notificado. Eu não recebi alerta nenhum e, para mim, foi difícil de concentrar nisso".

"Mas logo que eu vi a punição na reta, foi muito estranho, porque eu não tinha visto nada antes. Quando você vê uma corrida das outras categorias, a mensagem é exibida na TV. Mas nesse momento você não tem uma TV".

"Pra mim esse é um erro deles. Mas eu também saí da pista cinco vezes, então admito meu erro também".

