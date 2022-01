Valentino Rossi estará ausente de uma temporada de MotoGP pela primeira vez desde 1995, após uma carreira que o fez reinar como um dos maiores da história do motociclismo, como também popularizou a categoria rainha. Ele não foi apenas um grande artista da divisão em si, mas também se tornou um ícone absoluto da Yamaha.

Inspirando milhares no esporte de duas e quatro rodas. Seu número e sua emblemática cor amarela encheram as arquibancadas do campeonato, conquistando um lugar no coração de milhões de torcedores. E muitos se perguntam o que acontecerá com a MotoGP quando #46 não estiver mais no grid de largada.

''Sempre existem lendas, mas o esporte está em constante evolução e sempre há pilotos jovens chegando", disse o gerente da Yamaha, Lin Jarvis. "Na Fórmula 1, há muitos que se destacam. Vivemos os anos de [Ayrton] Senna, depois os de [Michael] Schumacher e, mais recentemente, o domínio de [Lewis] Hamilton.

"O mesmo vai acontecer na MotoGP. Trabalhamos com Valentino há 16 anos. Testemunhamos o auge de sua carreira e reconhecemos o valor que ele trouxe ao esporte. Ele se tornou um ícone da nossa marca e nós o temos em alta estima."

No entanto, Jarvis reconhece que é hora de olhar para frente e abrir caminho para jovens promissores que também estão tentando criar seu próprio nicho na história do motociclismo.

''Queremos transportar essa conexão que tivemos com ele para o futuro", comentou. "Todos nós nos beneficiamos da popularidade que as duas rodas experimentaram graças a Valentino Rossi."

"Apesar disso, todos os esportes estão evoluindo. Já vimos isso no esqui, tênis e F1'', concluiu.

