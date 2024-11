A NASCAR Brasil Series realiza em toda temporada o campeonato Rookie Of The Year, para os pilotos novatos, como forma de prestigiar os iniciantes mais velozes. Em 2024, novos talentos despontaram como promessas na modalidade e a definição dos campeões ocorrerá apenas na oitava e última etapa da temporada, com a Special Edition na prova #Ovaltrack, que acontece de 14 a 17 de novembro em Curvelo (MG).

O treino classificatório e as três corridas da etapa #Ovaltrack somam 75 pontos. Na NASCAR Brasil, 43 pontos separam os dois primeiros colocados. Na categoria Challenge, a definição também se encontra em aberto, com 49 pontos de diferença entre os dois primeiros colocados.

O líder da NASCAR Brasil no campeonato entre os novatos, Léo Reis, explicou quais são os seus objetivos para corridas finais da temporada: “Vamos procurar manter o foco e dedicação de sempre. Em um campeonato longo o importante é sempre pontuar e temos uma boa regularidade até aqui. Estamos muito felizes com o desempenho que estamos tendo, e focados para evoluir ainda mais a cada sessão”, destacou o competidor paulistano de 21 anos, que comanda o Ford #32 da Unnika Racing Team.

Cayan Chianca, que ocupa a vice-liderança no campeonato NASCAR Brasil do Rookie Of The Year, falou sobre a importância do campeonato. “Fico feliz de ser um dos melhores Rookies até o momento. Tenho sempre muito a aprender e evoluir ainda, e a NASCAR Brasil me dá totais condições para isso acontecer, pelo nível de pilotos e staff que atuam na categoria. A importância do campeonato Rookie é enorme, pois dá a oportunidade também aos novatos se destacarem e, isso, influencia em vários aspectos”, declarou o piloto do Ford #4 da Reviv Race Engineering, de 28 anos, potiguar de nascimento, que morou no Pernambuco e hoje reside em Gramado (RS).

Na Challenge, o atual líder entre os Rookies, Victor Andrade, também é líder da categoria no campeonato Overall da NASCAR Brasil Series (disputa que soma os pontos das seis etapas do campeonato nacional e das duas etapas do Special Edition). Ao falar sobre sua estratégia, o paulistano de 20 anos faz parecer fácil se destacar entre os melhores.

"A estratégia é sempre fazer um classificatório bom, largando entre os ponteiros e tentar manter essas posições em todas as corridas. Tentar sempre estar entre os primeiros colocados e sem se envolver em acidentes para manter a vantagem na pontuação da tabela Rookie”, disse.

Na cola de Andrade está o curitibano de 19 anos, Luís Trombini, que pilota o Chevrolet #63 da Maxon Racing. Esta é sua primeira temporada completa na NASCAR Brasil Series e ele garante que foi um ano de muito aprendizado.

“Conseguimos finalizar o campeonato brasileiro na quarta colocação, um resultado muito bom por ter sido nosso primeiro. Subimos ao pódio oito vezes e chegamos a liderar o campeonato. Agora nosso foco está na última etapa em Curvelo, onde podemos ser campeões Rookies. Será uma etapa desafiadora com diversas disputas nas corridas. Estou animado por correr em uma pista cujo formato é da NASCAR Cup, oval com angulação. Estamos focados e vamos dar nosso melhor para ganhar”, garantiu Trombini.

O QUE BORTOLETO ENFRENTARÁ NA SAUBER / AUDI?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com traz detalhes sobre Gabriel Bortoleto na Sauber, F1 na Band, GP de São Paulo e mais!

Your browser does not support the audio element.

COMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!