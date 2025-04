F1: McLaren fecha acordo com a Puma para 2026

Em 2026, a McLaren terá uma nova parceira para suas roupas na Fórmula 1. Segundo o SportBusiness, o acordo já foi assinado com a Puma, colocando fim na parceria com a Castore no início do próximo ano.

A partir da próxima temporada, a McLaren se junta à Ferrari, Aston Martin, Williams e Sauber como parceira da marca alemã. A Alpinestars continuará como parceira técnica, oferecendo macacões e outros equipamentos técnicos.

Segundo o RacingNews365, a Castore fechará parceira como fornecedora de uniformes da Haas a partir do próximo ano.

