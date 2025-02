Uma das principais categorias do automobilismo nacional e continental, a NASCAR Brasil Series terá um nome de peso no grid de 2025: o piloto ex-Fórmula 1 Rubens Barrichello, que anunciou a novidade nas redes sociais nesta terça-feira.

"Vou correr de NASCAR Brasil esse ano. Estou muito feliz! Vou correr na equipe Full Time Sports. É uma oportunidade única, uma categoria em ascensão. Tenho que usar essa minha juventude, essa vontade que eu tenho e a velocidade, enquanto ela está comigo. Então estou muito feliz, conto com a torcida", diz.

O ex-Ferrari F1 terá a companhia de alguns rivais da Stock Car no grid da NASCAR Brasil Series, com destaque para Gabriel Casagrande, multicampeão nas duas categorias, e estrelas como Cacá Bueno e Julio Campos.

A temporada 2025 da NASCAR Brasil Series contará com 21 corridas em nove etapas e oito diferentes circuitos, tendo um cronograma sempre eclético e com atrativos que simbolizam a diversidade do calendário.

Os campeões dos diferentes torneios serão laureados na cerimônia de premiação da NASCAR Awards, nos Estados Unidos, ao final da temporada, como aconteceu nos últimos anos. Além disso, o intercâmbio entre Brasil e EUA está cada vez maior, com a NASCAR Cup Series podendo realizar prova em Interlagos.

Confira abaixo o calendário da NASCAR Brasil 2025:

Etapa 1 - 23/03 - Campo Grande/MS

Etapa 2 - 13/04- Londrina/PR (#sunsetLondrina)

Etapa 3 - 18/05 – São Paulo/SP (#SprintRace)

Etapa 4 - 15/06 - Viamão/RS (#inverserace)*

Etapa 5 - 13/07 - Cascavel/PR (#100miles)

Etapa 6 - 24/08 - Santa Cruz do Sul/RS (#matchpoint)*

Etapa 7 - 21/09 - Curvelo/MG (#ovaltrack/#specialedition)

Etapa 8 - 02/11 – Mogi Guaçu/SP (#specialedition)

Etapa 9 - 07/12 – São Paulo/SP (#specialedition)

*Praças a confirmar

BORTOLETO, Hamilton x Leclerc, RBR x McLAREN e cia: TUDO da PRÉ-TEMPORADA | com Sérgio Siverly, ‪do Boteco F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

BORTOLETO, Hamilton x Leclerc, RBR x McLAREN e cia: TUDO da PRÉ-TEMPORADA | com Sérgio Siverly, ‪do Boteco F1

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!