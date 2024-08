O Governo e o Município de São Paulo deram nesta quinta-feira (1º) o primeiro passo para receber na capital paulista uma prova oficial da NASCAR Cup Series, a maior e mais tradicional categoria do automobilismo das Américas.

O encontro teve a presença do governador Tarcísio de Freitas, o prefeito de São Paulo Ricardo Nunes, Tom Dannemiller, representante da categoria no País e secretários das duas frentes (município e estado), formalizando o interesse de promover a corrida de abertura da temporada de 2026.

“Estamos sempre em busca das melhores atrações para São Paulo, que possam trazer turistas, além da atração de investimentos e geração de empregos. Contamos com um autódromo que é referência para o esporte e temos tudo para fazer um grande evento”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.

Será a primeira vez que a principal competição da categoria, a Cup Series, virá para o Brasil. As negociações estão sendo conduzidas pela secretaria de Turismo e Viagens e a Prefeitura de São Paulo. O país já abriga a NASCAR Brasil, com etapa agendada neste final de semana em Interlagos.

A etapa deste fim de semana da NASCAR Brasil, assim como toda a temporada, você acompanha AO VIVO, na Motorsport.tv Brasil. A Etapa de Interlagos terá a participação de um dos astros da Cup Series, Daniel Suarez.

