RMattheis confirma Lu Klai em elenco da NASCAR Brasil

A RMattheis anunciou a piloto Lu Klai no elenco da NASCAR Brasil 2025. A paulista vai comandar o Chevrolet Camaro #45 nas nove etapas do calendário com início no dia 23 de março em Campo Grande/MS, sendo a primeira mulher a competir uma temporada completa.

"A temporada da NASCAR Brasil será um novo e emocionante desafio na minha vida e na minha carreira, estou pronta para acelerar! Estar no grid dessa categoria incrível é a realização de um grande objetivo e a expectativa não poderia ser maior. Terei a honra de competir pela RMattheis, uma equipe com uma trajetória de sucesso e muita experiência, o que me dá ainda mais confiança para buscar grandes resultados", disse Lu Klai.

Para a piloto, o campeonato da NASCAR Brasil é sinônimo de adrenalina, estratégia e muita disputa na pista.

"Sei que cada corrida será uma oportunidade de evoluir, competir e dar o meu melhor. Estou focada, determinada e ansiosa para essa nova fase, por isso a dedicação será ao máximo em cada volta. Mal posso esperar para sentir a vibração do público, alinhar no grid, acelerar rumo a uma temporada inesquecível e estar dentro desse universo e fazer parte dessa história!"

Os desafios que estão por vim deixam a piloto ansiosa para assumir o carro e seguir com o restante do calendário:

"A NASCAR Brasil faz um trabalho incrível fora das pistas, criando experiências únicas para os fãs e tornando cada etapa um verdadeiro espetáculo. A estreia em Campo Grande será uma novidade, já que ainda não conheço o circuito, o que torna essa etapa ainda mais desafiadora e emocionante. Além disso, correr em pistas que já conheço e amo, como Interlagos e Cascavel, me dá ainda mais motivação".

Lu Klai respira automobilismo há décadas, é filha, irmã e esposa de piloto. Começou no automobilismo em 1991 no Autódromo de Interlagos, mas sempre esteve nos bastidores com a família.

É piloto da volta rápida Chevrolet da NASCAR Brasil, Stock Car e do Safety Truck na Copa Truck. Vice-campeã Paulista nos anos de 2019 a 2021 na categoria Clássicos de Competições e das Mil Milhas Chevrolet Absoluta do Brasil 2021, o qual também disputou nos anos seguintes de 2022 a 2024; e ainda em provas de longa duração participou dos 500 km SP de 2020. Além disso, é instrutora de pista e treinamentos corporativos.

Lu também explicou porque escolheu defender o número #45 na competição:

“Escolhi o número 45 para o Chevrolet porque representa a idade que completei em fevereiro. Sinto que este será o melhor ano da minha vida, repleto de desafios e conquistas".