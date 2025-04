Isack Hadjar e Liam Lawson terminaram à frente de Max Verstappen durante o segundo treino em Suzuka, e não foi a primeira vez que a Racing Bulls foi mais rápida do que a equipe taurina principal nas sextas-feiras da temporada 2025 da Fórmula 1.

"Acho que as pessoas da Racing Bulls ficaram um pouco surpresas com o bom carro que construíram este ano", disse Verstappen aos repórteres na quinta-feira, no GP do Japão.

Duas semanas atrás, na China, o tetracampeão deixou claro que seu companheiro de equipe, Liam Lawson, seria mais rápido no carro da Racing Bulls do que no RB21 da Red Bull, principalmente porque o VCARB 02 é "mais fácil de pilotar".

Durante as sessões de treinos de sexta-feira em Suzuka, a afirmação de Verstappen pareceu se sustentar. No TL2, Isack Hadjar garantiu o P3, apenas quatro décimos de segundo atrás das McLarens mais rápidas, enquanto Lawson, recém-demitido, terminou em P5, logo atrás de Lewis Hamilton, da Ferrari.

Verstappen foi o oitavo colocado, embora a margem para seu agora ex-companheiro de equipe tenha sido em centésimos de segundo.

O resultado dá crédito ao que todos os pilotos da 'família Red Bull' disseram após o treino. Lawson mencionou que o VCARB02 tem uma "janela de operação mais ampla" do que o carro da Red Bull, confirmando essencialmente o que todos no paddock já suspeitavam.

Verstappen, por sua vez, admitiu que a Red Bull ainda não resolveu totalmente seus problemas. A equipe introduziu algumas pequenas atualizações no carro neste fim de semana - provavelmente aprovadas para produção antes do início da temporada - mas o tetracampeão concluiu que ainda há trabalho a ser feito: "Tentamos várias coisas com o carro, mas muitas delas não funcionaram como esperávamos".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Mark Sutton / Imagens do esporte a motor

O novo piloto da Red Bull, Yuki Tsunoda, cujo P18 não foi representativo, já que uma das quatro bandeiras vermelhas o forçou a pular sua corrida de simulação de classificação, também reconheceu que estava "lutando um pouco".

A primeira sessão de treinos foi melhor do que o esperado, de acordo com Tsunoda, mas depois ele descobriu que o RB21 estava muito diferente do que no simulador.

Tsunoda estava mais otimista antes de entrar no carro, dizendo que, com base nas corridas do simulador, a dificuldade do carro havia sido um pouco exagerada. Depois, ele admitiu que o desempenho na vida real mostrava um quadro diferente.

Comparação entre as voltas de Verstappen e Hadjar

Os comentários de Tsunoda destacam que o carro da Racing Bulls é, pelo menos, mais amigável ao piloto do que o da Red Bull, embora o RB21 ainda deva ter um teto de desempenho um pouco mais alto. Mas há ressalvas importantes para os resultados de sexta-feira.

Uma análise mais detalhada dos dados revela que a Racing Bulls ganhou tempo em relação a Verstappen principalmente nas retas - assim como Tsunoda foi mais rápido nas seções de linha reta durante o primeiro treino.

Teoricamente, isso poderia indicar algo sobre as escolhas de configuração, mas é mais provável que os níveis de combustível e os modos do motor tenham desempenhado um papel importante - fatores que também poderiam explicar por que Tsunoda foi relativamente rápido, talvez para causar uma boa impressão diante de seu público local.

Foto de: F1-Tempo

O chefe de equipe da Red Bull, Christian Horner, naturalmente negou que sua equipe tenha aumentado artificialmente o desempenho de Yuki no TL1 dessa forma, mas, dada a situação, ele diria isso, não é mesmo? No entanto, os dados mostram que Tsunoda ganhou tempo principalmente em várias fases de tração no TL1.

Ao comparar as voltas de Hadjar (P3) e Verstappen (P8) no TL2, surge uma tendência semelhante. Verstappen foi cerca de dois décimos e meio mais rápido que Hadjar ao sair dos Esses, conforme ilustrado na imagem de telemetria acima. Lawson mencionou que os Esses se tornaram ainda mais intensos devido ao novo asfalto, quase "tirando a cabeça dos pilotos de seus ombros".

Observar nossa outra sobreposição de telemetria, abaixo, acrescenta um contexto importante a isso. A maioria das seções de aceleração total está destacada em branco, indicando que Hadjar ganhou a maior parte do tempo nessas áreas, principalmente nas fases de tração.

No hairpin e ao entrar na 'Curva Spoon' (ou Curva Colher), Verstappen ganha tempo novamente - assim como fez em Esses - colocando-o 0,130 segundo à frente do tempo de volta de Hadjar ao sair da 'Spoon'. Essa vantagem é então anulada na reta de aceleração total que leva à chicane final, enfatizando que o carro da Racing Bulls está ganhando nas retas.

Isso é ainda mais reforçado pelo fato de Verstappen ter passado pela curva 130R mais rápido que Hadjar. Depois de acelerar na saída da chicane final, Verstappen está apenas um pouco à frente do tempo delta de Hadjar, mas, no caminho para a linha de chegada, isso se transforma em uma vantagem de 0,152 segundos para o piloto da Racing Bulls.

Foto de: F1-Tempo

O quadro geral mostra que, embora a Racing Bulls tenha tido um desempenho surpreendentemente bom e a Red Bull ainda tenha muito trabalho a fazer em Suzuka, a visão dos carros das duas equipes à frente de Verstappen pode não ser totalmente representativa.

Há muitas variáveis "ocultas" durante os treinos de sexta-feira. Por exemplo, Helmut Marko sempre apontou que a Red Bull tende a usar modos de motor cautelosos nessas sessões - o que, embora não explique os vícios do RB21, é um fator importante a ser considerado ao analisar os resultados.

As long runs de sexta-feira realmente significam alguma coisa?

A maioria das equipes inclui uma simulação de corrida em seus planos de corrida do TL2, que podemos analisar para ter uma ideia do ritmo da corrida. As circunstâncias em Suzuka tornaram isso mais desafiador do que o normal.

Quatro bandeiras vermelhas fizeram com que a segunda sessão de treinos fosse muito agitada e produziu poucos dados úteis, o que significa que os números abaixo - obtidos do parceiro de dados PACETEQ - são baseados na primeira sessão. Aqui os planos de corrida são diferentes e geralmente um pouco mais curtos.

Apesar disso, a visão geral confirma que a McLaren está forte e, mais uma vez, é a clara favorita neste fim de semana. Lando Norris registrou a corrida estendida mais rápida, além de manter a degradação dos pneus relativamente baixa - apesar de suas reclamações no rádio sobre a granulação.

Atrás, a ordem é menos definitiva. Por exemplo, as corridas da Aston Martin foram muito curtas e mostraram um desgaste significativo dos pneus, portanto, seu ritmo teria inevitavelmente caído em um período mais longo. O mesmo se aplica ao próximo nome da lista, que realmente não pertence a ela: Nico Hulkenberg.

Considerando tudo isso, George Russell surgiu como o adversário mais próximo da McLaren - uma posição com a qual Norris e Oscar Piastri concordaram. O piloto da Mercedes foi cerca de 0,32 segundos mais lento por volta, o que o coloca logo à frente da dupla da Ferrari.

Os números da Red Bull, por outro lado, parecem significativamente piores, com duas ressalvas importantes. Primeiro, as corridas longas nessa sessão não foram particularmente reveladoras.

Segundo, o quadro geral apenas confirma o que Verstappen já reconheceu: A sexta-feira foi um dia difícil para a Red Bull, uma equipe que tem muito trabalho pela frente.

