Tito Giaffone, o mais jovem do clã automobilístico -- uma das famílias mais tradicionais e com várias gerações envolvidas no cenário do esporte a motor nacional --, fará sua estreia na NASCAR Brasil Series em 2025. Ele será piloto titular da equipe Full Time Sports e correrá com um Ford Mustang de nº 15.

“Muito feliz em anunciar que vou correr a temporada da NASCAR Brasil. É uma categoria que cresce a cada ano e que conta com alguns dos melhores pilotos do País. Será ano de aprendizado, importante ter como companheiro de equipe alguém como o Rubens Barrichello. Além disso, vou correr no mesmo evento do meu pai e do meu irmão, que competem na Copa Truck. Um ano desafiador, mas divertido”, disse Tito, cujo pai Felipe, que também é comentarista de F1 na Band, e irmão Nic correm de caminhão.

O piloto paulistano, de 17 anos, possui um brilhante histórico, sendo tetracampeão paulista de kart. Venceu a Seletiva para o Mundial de Rotax de 2022 e conta com excelentes resultados em competições Rotax, com o terceiro lugar do Open do Mundial, em 2022, e do Campeonato Sul-Americano de 2024. Além disso, tem sido destaque nos últimos anos da Copa São Paulo Bradesco de Kart e teve experiência na Copa Joy.

Maurício Ferreira, chefe da Full Time, também destacou a chegada de Giaffone à equipe. "O Tito é uma promessa no automobilismo brasileiro e, para nós, da Full Time, é motivo de muita satisfação contar com um piloto com um sobrenome de peso no esporte a motor, como tantos outros com quem nós já trabalhamos, e espero que ele tenha uma boa temporada de aprendizado no início da trajetória no automobilismo através da NASCAR junto da nossa equipe", disse 'Mau Mau'.

A temporada 2025 da NASCAR Brasil terá a disputa de nove etapas, sendo a primeira delas marcada para os dias 22 e 23 de março, no Autódromo Orlando Moura, em Campo Grande (MS).

Calendário da temporada 2025 da NASCAR Brasil:

Etapa 1 - 23/03 - Campo Grande/MS

Etapa 2 - 13/04- Londrina/PR (#sunsetLondrina)

Etapa 3 - 18/05 – Interlagos – São Paulo/SP (#SprintRace)

Etapa 4 - 15/06 – Rio Grande do Sul (#inverserace)*

Etapa 5 - 13/07 - Cascavel/PR (#100miles)

Etapa 6 - 24/08 – Rio Grande do Sul (#matchpoint)*

Etapa 7 - 21/09 - Curvelo/MG (#ovaltrack/#specialedition)

Etapa 8 - 02/11 – Velocitta – Mogi Guaçu/SP (#specialedition)

Etapa 9 - 07/12 – Interlagos – São Paulo/SP (#specialedition)

*Em definição

