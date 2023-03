Carregar reprodutor de áudio

A NASCAR Brasil Sprint Race dará largada para a temporada 2023 no fim de semana, com a primeira etapa do campeonato do torneio Brasil em Goiânia e as expectativas são as mais altas. O piloto Edson Reis realizou o evento de lançamento que revelou as cores de seu carro para sua estreia no certame.

Com passagens por várias categorias do Brasil, entre elas Porsche Cup e TCR South America, Reis falou com exclusividade ao Motorsport.com sobre suas expectativas para uma nova temporada que se avizinha. Mas antes, ele comentou como chegou à NASCAR Brasil.

“Meu namoro com a então GT Sprint Race já era antigo, eu já tinha testado um carro da categoria em 2019 e eu achei fantástico, sendo um modelo de turismo, com um diferencial de você pilotá-lo de forma central, é um carro divertido.”

“Depois do acidente que tive no TCR e o meu tempo de recuperação, surgiu o convite do Thiago Marques no final do ano, iniciamos uma conversa e ele me explicou o projeto, envolvendo o nome NASCAR, eu achei muito bacana, embarquei nessa e vamos acelerar.”

Competindo na classe AM, Reis tem os pés no chão quanto ao que conseguirá fazer na pista, mas mantém os pés no chão.

“Sofri um acidente sério no ano passado, em Rivera, no Uruguai, são oito meses sem correr, então estou com os pés no chão, eu sei que é um carro novo, a maneira de guiar é um pouco diferente, então existe toda a adaptação, existe essa questão da superação do pós-acidente, então vou com bastante cautela, mas querendo ganhar corrida.”

Uma das novidades para Edson Reis é que, ao mesmo tempo em que dividirá curvas com os rivais pelo Brasil, o carro #12 também será uma espécie de laboratório, algo proporcionado pelo seu patrocinador.

“O meu patrocinador, a Maxon Oil, estamos desenvolvendo um lubrificante específico, testando tecnologia, fizemos uma parceria com o pessoal da NASCAR Brasil e no meu carro nós vamos testar essas tecnologias de lubrificantes de motor, para tentar em um futuro próximo, ter a tecnologia para carros de rua.”

O Motorsport.com trará uma grande cobertura da NASCAR Brasil Sprint Race, com transmissões ao vivo pelo canal no YouTube. Fique ligado!

Lançamento do carro de Edson Reis para a temporada 2023 das NASCAR Brasil Sprint Race 1 / 5 Foto de: Divulgacao Lançamento do carro de Edson Reis para a temporada 2023 das NASCAR Brasil Sprint Race 2 / 5 Foto de: Divulgacao Lançamento do carro de Edson Reis para a temporada 2023 das NASCAR Brasil Sprint Race 3 / 5 Foto de: Divulgacao Lançamento do carro de Edson Reis para a temporada 2023 das NASCAR Brasil Sprint Race 4 / 5 Foto de: Divulgacao Lançamento do carro de Edson Reis para a temporada 2023 das NASCAR Brasil Sprint Race 5 / 5 Foto de: Divulgacao

Rico Penteado revela como Flavio Briatore 'acabou com a brincadeira' na Renault F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #220 - Fernando Alonso pode ser a 'salvação' da F1 em 2023?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: