A NASCAR Brasil Sprint Race inicia a sua jornada no torneio Special Edition neste fim de semana em Goiânia. O cronograma prevê três corridas, utilizando sempre o traçado do anel externo, no que mais se assemelha a um oval dentro do campeonato.

Para entrar no ritmo, os fãs poderão ver dois carros com pinturas clássicas da NASCAR Americana. Gabriel Casagrande e Gui Backes estarão no #43 que lembra Richard Petty e Alex Seid competirá com o #3 preto, com fonte semelhante a usada por Dale Earnhardt Sr. por quase toda a sua carreira na maior categoria do automobilismo norte-americano.

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, Seid explicou como surgiu a ideia, revelando que por pouco a homenagem não foi para a temporada completa.

“No começo do ano, quando eu estava para fechar minha participação, eu ainda não tinha um par. E aí, como eu estava sem patrocinador, pensei em fazer alguma pintura mais relacionada à NASCAR. Eu tinha pensado nessa (Dale Sr.) e pensado na do Cole Trickle, do filme Dias de Trovão, a verde amarela. Fiz uma pesquisa, essa ficou mais legal, e aí eu ia correr com ela o ano todo, mas acabei fechando com o Beto Monteiro, que veio com o patrocinador e mudamos.”

“Como na Special Edition estou andando sozinho, voltamos com a ideia inicial, e aí o #3 é um número que eu gosto também, foi uma coisa acabou juntando com a outra.”

Alex Seid Photo by: Luciano Santos

Algo que surpreendeu Seid foi a cobrança dos fãs do ‘Intimidador’ (apelido de Dale Earnhardt) já que ia ostentar o layout de um piloto sete vezes campeão da NASCAR Americana, que também é considerado uma lenda do esporte.

“Depois que eu postei o carro nas redes sociais, começaram a cobrar e eu comecei a ver que talvez não tivesse parado para pensar na questão da cobrança, mas acho que dá uma motivada, põe uma pressão que no final acredito que seja boa.”

“Eu nunca andei no anel externo aqui de Goiânia, então vai ser tudo novo para mim, mas acho que Goiânia é uma pista que eu gosto, já ganhei aqui no misto, então agora tenho que representar.”

Seid indicou que também pode inovar no visual: ”Falei para todo mundo que o Dale Earnhardt tinha aquele belo bigode e no domingo, vocês podem aguardar, talvez, mais homenagens”, concluiu.

