Bubba Wallace perde patrocínio ao desistir de corrida virtual

Neste domingo a NASCAR realizou a terceira corrida virtual envolvendo apenas os pilotos das pistas reais, a eNASCAR Pro Invitational Series, em Bristol. Depois de usar seus dois "resets", que reparava seu carro instantaneamente nas primeiras 10 voltas da corrida, Bubba Wallace se envolveu em um terceiro incidente, desta vez comClint Bowyer, causando grandes danos no carro #43.

Em vez de continuar no restante do evento de 150 voltas com um veículo danificado e fora da disputa pela vitória, Wallace desistiu e saiu do jogo.

"Tenham uma boa corrida", disse ele durante transmissão ao vivo no Twitch. "É por isso que não levo isso a sério. Paz!”

No final da tarde de domingo, Wallace postou uma mensagem no Twitter depois de ler comentários - muitos deles depreciativos - sobre sua saída precoce da corrida.

No entanto, a Blue Emu - uma marca de analgésicos que patrocinou Wallace e o piloto Landon Cassill na corrida e mantém relacionamento com a Richard Petty Motorsports (RPM) desde 2005 - não ficou nada satisfeita.

Wallace: "Estou morrendo com as menções aqui. Arruinei o dia de tantas pessoas aqui desistindo... de um game. Bahaha. Um video-game. A vida na quarentena é dura."

Blue-Emu: "É bom saber onde você está. Tchau, tchau, Bubba. Estamos interessados em pilotos, não desistentes."

Além da equipe de Richard Petty, a Blue-Emu é a patrocinadora principal de uma das corridas de Martinsville.

Até o momento da publicação, um porta-voz da RPM disse que a organização não tinha comentários oficiais.

