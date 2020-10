Uma das grandes novidades da NASCAR em 2021 será a estreia da equipe formada pela lenda da NBA, Michael Jordan, e pelo piloto e amigo Denny Hamlin. Nesta quinta-feira foi divulgado o nome do novo time, que se chamará 23XI Racing (Twenty-three Eleven Racing).

Jordan e Hamlin combinaram seus números icônicos para criar o nome da equipe, e os canais de mídia social para a 23XI Racing foram criados nesta quinta-feira.

"Michael e eu compartilhamos uma visão para esta equipe, então é emocionante vê-la refletida no nome e no carro com o icônico número #23 que Michael tornou famoso", disse Hamlin em comunicado.

Hamlin continuará como piloto da Joe Gibbs Racing enquanto assume seu novo papel como proprietário minoritário na 23XI Racing. A mudança não é sem precedentes, com o falecido Dale Earnhardt sendo um dos casos mais notáveis, correndo pela Richard Childress Racing enquanto operava a Dale Earnhardt Inc.

O Twitter oficial da equipe, que já acumula mais de 10 mil seguidores, postou o seguinte vídeo:

Bubba Wallace, que competirá no carro da equipe, é o único piloto negro na Cup Series e passou toda sua carreira na categoria principal da NASCAR na Richard Petty Motorsports, ficando em segundo lugar na Daytona 500 de 2018. Erik Jones o substituirá no próximo ano.

Em 2021 será a quarta temporada de Wallace em tempo integral como piloto da Cup.

