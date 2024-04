ATUALIZAÇÃO (12h50 ET): Após um acidente no Talladega Superspeedway na GEICO 500 de domingo, Erik Jones foi transportado para o Hospital Universitário UAB em Birmingham, Ala. A partir das 23h30 (horário de Brasília), Jones foi avaliado, recebeu alta e voltará para casa na Carolina do Norte nesta noite.

Erik Jones sofreu uma batida violenta em um acidente surpreendente durante a etapa final da corrida de domingo da NASCAR Cup Series no Talladega (Ala.) Superspeedway.

Um grupo de sete pilotos da Toyota Racing foi o primeiro a entrar nos boxes quando faltavam 36 voltas para o final da corrida, fazendo sua última parada com bandeira verde para abastecer antes do final da corrida.

Tyler Reddick liderava o grupo em uma fila única quando um 'empurrão' na curva 3 fez com que Jones batesse de frente no muro interno. Seu companheiro de equipe no Legacy Motor Club, John-Hunter Nemechek, também se envolveu.

Bubba Wallace, da 23XI Racing, e Denny Hamlin, da Joe Gibbs Racing, sofreram danos significativos no acidente, e apenas Nemechek conseguiu continuar. Junto com Reddick, apenas Martin Truex Jr. e Ty Gibbs escaparam do acidente.

O incidente começou quando Nemechek bateu na traseira de Wallace ao entrar na curva 3 na volta 154 de 188. Wallace bateu na traseira direita de Jones, fazendo com que ele se chocasse contra o muro. Nemechek não conseguiu evitar e seu Toyota nº 42 danificado voltou para a pista, atingindo também Hamlin.

Jones reclamou de dores nas costas pelo rádio, mas foi examinado e liberado do centro de atendimento. "Estou um pouco dolorido, mas vou ficar bem", disse Jones. "O nº 23 (Wallace) estava forçando.. estávamos forçando, eu entrei de lado na (Curva) 3, tentei me recuperar e bati com muita força no muro. Foi uma batida forte, mas estou bem. Se você vai ser burro, precisa ser duro."

No entanto, mais tarde ele retornou ao centro de atendimento depois de ter sido inicialmente liberado. O piloto de 27 anos foi transportado para um hospital local para ser avaliado. Desde então, ele foi liberado.

Jones terminou em 35º lugar em seu primeiro DNF da temporada de 2024. Ele sai de Talladega em 19º lugar na classificação da temporada regular. A NASCAR está levando o carro danificado de número 43 de volta ao centro R&D para avaliar como ele lidou com o impacto.

