A NASCAR está pensando em levar o Clash, sua corrida de exibição, para um local fora dos Estados Unidos, mas não parece mais ser o caso, pelo menos para 2026 -- embora Interlagos ainda esteja no radar da categoria para o futuro.

No evento que anunciou Homestead-Miami Speedway como final da temporada 2026, a NASCAR também fez uma atualização sobre o "The Clash" e seu futuro imediato.

Depois de ser transferido do oval de Daytona para o misto de Daytona em 2021, o evento assumiu uma identidade totalmente nova com uma pista temporária construída dentro do LA Memorial Coliseum. Após três anos, tudo mudou novamente: em 2025, a NASCAR deixou o lucrativo mercado de Los Angeles e voltou às suas raízes no Bowman Gray Stadium.

No entanto, muitos viram isso como um fato isolado, pois as conversas continuaram nos bastidores com a esperança de levar o evento a um público internacional. São Paulo manifestou interesse em sediar o evento no Autódromo José Carlos Pace, mas parece que esses planos não vão adiante -- por enquanto.

"Acho que, no que diz respeito ao ano que vem, é mais do que provável que o evento permaneça doméstico aqui nos EUA", revelou Ben Kennedy, vice-presidente executivo da NASCAR e diretor de inovações.

"No entanto, eu nunca descartaria a possibilidade de um evento internacional no futuro. Estamos pensando em fazer muitos antes da temporada, fora da temporada, corrida de exibição... É uma ótima oportunidade para levarmos corridas da NASCAR a outras partes do mundo. É algo que continuaremos a considerar, mas, por enquanto, é mais do que provável que mantenhamos a corrida doméstica", disse ele -- no Brasil, a categoria é 'representada' pela NASCAR Brasil, com estrelas como Rubens Barrichello.

Bowman Gray ainda não foi confirmado como sede do evento para 2026, portanto a NASCAR ainda pode estar procurando outros locais nos EUA. No entanto, isso parece improvável com base nas discussões do início do ano, indicando que Bowman Gray é o principal candidato. A NASCAR também investiu muito no Bowman Gray, fazendo várias atualizações no ano passado para garantir que ele estivesse pronto para a Cup.

