Earnhardt Jr. lidera classe de 2021 do Hall da Fama da NASCAR

A NASCAR divulgou nesta terça-feira os três novos membros de seu Hall da Fama. Após votação, Dale Earnhardt Jr. e Mike Stefanik foram escolhidos entre aqueles da era moderna da categoria, enquanto Red Farmer o representante da era pioneira.

Dale Earnhardt Jr. se juntará a seu pai, Dale Sr., como a quinta dupla de pai e filho no Hall da Fama. Junior, vencedor de 26 provas da Cup Series e eleito 15 vezes o piloto mais popular, é um dos nomes mais reconhecidos nas corridas. Ele venceu a Daytona 500 por duas vezes, em 2004 e 2014, e é bicampeão da NASCAR Xfinity Series, de 1998 e 1999.

Os outros pares de pais e filhos que estão no hall são: Bill France Sr. e Bill France Jr., Lee Petty e Richard Petty, Ned Jarrett e Dale Jarrett, Buck Baker e Buddy Baker.

Mike Stefanik é um dos pilotos mais bem-sucedidos da NASCAR Modified Tour de todos os tempos, conquistando sete campeonatos e 74 vitórias. Seu domínio é apenas rivalizado por Richie Evans, que ingressou no Hall em 2011. Stefanik tragicamente perdeu sua vida em setembro de 2019 em um acidente de avião. Ele tinha 61 anos.

Red Farmer é um dos membros originais da “Gangue do Alabama” e estima-se que tenha vencido mais de 700 corridas em sua vida. Ele também ganhou três títulos consecutivos da divisão NASCAR Late Model Sportsman entre 1969 e 1971.

Earnhardt Jr. recebeu 76% dos votos da era moderna, com Stefanik recebendo 49%. Ricky Rudd foi o terceiro na votação, seguido por Neil Bonnett.

Red Farmer recebeu 71% dos votos da parte pioneira, com Hershel McGriff terminando em segundo.

Ralph Seagraves será homenageado como ganhador do Landmark Award é o responsável por trazer a fabricante de tabaco R.J. Reynolds na NASCAR, como a patrocinadora Winston de 1971 a 2003.

O editor de NASCAR do Motorsport.com, Jim Utter, é um dos membros do Painel de Votação do Hall da Fama. Todos os seus acompanharam os vencedores.

Téo José revela papo com Silvio Santos que causou redução da cobertura da Indy

PODCAST: O que a F1 deveria aprender com as demais categorias para melhorar?