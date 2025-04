A 23XI Racing e a Front Row Motorsports (FRM) estiveram ocupadas nas últimas duas semanas apresentando moções judiciais para convencer diversas ligas esportivas a cumprirem intimações emitidas para o processo em andamento das equipes contra a NASCAR. Entre elas, estava uma moção apresentada ao Tribunal Distrital do Colorado, nos EUA, em 7 de abril para obrigar a Liberty Media — dona da Fórmula 1 — a cumprir uma intimação para apresentar documentos que possam ser úteis em sua ação judicial em andamento para contestar o controle da família France sobre a NASCAR.

As equipes estão solicitando informações financeiras do grupo proprietário da F1 enquanto reúnem exemplos de como outras categorias operam para ajudá-las em seu processo contra a NASCAR, com o objetivo de provar que a família France a opera como um monopólio ilegal e viola as leis antitruste. Isso é comumente chamado de "método da régua" no meio jurídico, usado para comprovar danos econômicos em processos dessa natureza.

Quanto à Liberty Media e à F1, elas querem números específicos de receita para quase todos os aspectos do esporte, como a receita é dividida entre a F1 e suas 10 equipes, e o Pacto de Concórdia completo (que é um contrato entre a F1, a FIA e as equipes que regulam o lado financeiro do esporte).

O que a 23XI e a FRM querem da F1

Especificamente, as equipes estão solicitando números detalhados de receita da F1 envolvendo transmissão, patrocínio, ingressos, licenciamento de assentos, concessões, mercadorias, propriedade intelectual, taxas de expansão, vendas de franquias, jogos de azar, instalações/locais, programação de internet e sinalização. O processo entra em mais detalhes, com a 23XI e a FRM solicitando especificamente a produção de documentos relacionados aos seguintes elementos.

A Liberty Media não está sozinha nisso. As duas equipes entraram com uma moção semelhante no Tribunal Distrital dos EUA da Cidade de Nova York para obrigar a NFL, a NBA e a NHL a fornecerem informações financeiras semelhantes.

Contexto

A 23XI, de copropriedade da lenda da NBA Michael Jordan e de Denny Hamlin, uniu-se à Front Row Motorsports para se posicionar contra o que consideravam termos injustos no Acordo de Charters da NASCAR de 2025. Eles se recusaram a assiná-lo e rapidamente tomaram ação judicial em um processo antitruste que se arrasta desde setembro do ano passado. Um dos pontos centrais do argumento é que a NASCAR opera como um monopólio ilegal. Eles acusam a família France, cujos membros administram o esporte desde sua criação em 1948, de demonstrar "controle anticompetitivo e monopolista do esporte".

Embora o julgamento ainda esteja a meses de distância, as equipes lutam para manter o controle de seus charters, o que conseguiram por meio de uma liminar concedida em dezembro do ano passado. A batalha judicial também levou a NASCAR a entrar com uma ação contra os times, acusando-os de conspiração ilegal e também de violar a Lei Antitruste Sherman.

