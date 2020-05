Durante uma sexta-feira normal de campeonato, Daniel Suárez deveria estar filmando no local da corrida da NASCAR Cup, praticando e procurando as configurações ideais para seu carro, antes de enfrentar a sessão de classificação para garantir seu lugar no grid de largada.

Agora, com a pandemia da Covid-19, a situação mudou e, em vez dessa intensa atividade, ele ainda está em casa, esperando a manhã de domingo chegar para pegar seu carro particular e dirigir até a pista, em Darlington, na Carolina do Sul, para a primeira prova após dois meses de interrupção.

"As últimas oito semanas foram difíceis, ficar trancado não conseguir fazer as coisas que normalmente fazemos", disse Suárez em entrevista ao Motorsport.com. "Tenho a sorte de ter uma academia particular, com isso pude continuar o treinamento".

Neste domingo, ele vai poder checar seu estado para competir no nível mais alto da NASCAR mas, antes de entrar em seu Toyota, terá que cumprir um rigoroso protocolo de segurança, que inclui viajar apenas no dia do evento saindo diretamente de sua casa e passar por um exame médico.

"Não há viagens. Estou a duas horas de distância e vamos todos dirigir separadamente", disse. "A corrida é no domingo. Vou dormir no sábado em casa, vou pra lá no domingo cedo e retorno logo que a corrida acabar. Será um sistema diferente daquele que estamos acostumados, mas que teremos que seguir por enquanto".

"Não teremos patrocinadores, fãs, nem famílias. Será diferente. No entanto, o objetivo é fazer um belo show para os fãs enquanto nos mantemos saudáveis".

Daniel Suarez, Gaunt Brothers Racing, Toyota Camry CommScope pit stop Photo by: Russell LaBounty / NKP / Motorsport Images

A NASCAR já divulgou seus protocolos de segurança que deverão ser seguidos nas etapas. Suárez acredita que a categoria está correta e, embora ele peça para que ninguém baixe a guarda, principalmente os outros esportes, como basquete e futebol, que ainda aguardam o retorno.

"As coisas estão começando a melhorar, mas a questão da Covid-19 ainda está lá, não sumiu. Temos que tomar cuidado".

"Temos sorte de podermos fazer uma corrida sem ter contato físico com ninguém. Com um bom protocolo, isso pode ser feito. Porém, basquete, futebol, todos esses esportes não podem fazer o mesmo, porque eles dependem do contato físico".

Uma das medidas tomadas pela NASCAR é a não realização de treinos livres ou classificatório, indo direto para a corrida. Diante disso, trabalhar nas instalações da equipe será vital para que o veículo seja competitivo a partir do momento que chegar no local.

Daniel Suarez, Gaunt Brothers Racing, Toyota Camry Toyota Certified Used Vehicles Photo by: Rusty Jarrett / NKP / Motorsport Images

"É muito arriscado. Se o carro estiver bom, ótimo, mas, se não estiver, você terá uma corrida muito longa. Quando ele está bem, você segue em frente, mas, caso contrário, para e mexe. Agora isso não existe. Eu sempre disse que as corridas são vencidas na garagem, e agora isso será a verdade".

Essa situação em particular pode ser complicada para o piloto, uma vez que sua equipe, a Gaunt Brothers Racing, está apenas em sua primeira temporada completa".

Essa situação em particular pode ser um ponto em seu contrato, uma vez que o time em que ele joga, Gaunt Brothers Racing, está apenas enfrentando sua primeira temporada completa.

"Isso afetará a todos, mas acho que nós um pouco mais, só que prefiro não vez dessa maneira, para não perder o foco. É uma oportunidade de me tornar um líder dentro da garagem", concluiu.

Daniel Suarez, Gaunt Brothers Racing, Toyota Camry Toyota Certified Used Vehicles Photo by: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images

GALERIA: Relembre os campeões da década da NASCAR Cup Series

Galeria Lista 2010: Jimmie Johnson, Hendrick Motorspor Chevrolet 1 / 20 Foto de: Eric Gilbert 2010: Jimmie Johnson, Hendrick Motorspor Chevrolet 2 / 20 Foto de: Motorsport.com / ASP Inc. 2011: Tony Stewart, Stewart-Haas Racing Chevrolet 3 / 20 Foto de: Eric Gilbert 2011: Tony Stewart, Stewart-Haas Racing Chevrolet 4 / 20 Foto de: Eric Gilbert 2012: Brad Keselowski, Penske Racing Dodge 5 / 20 Foto de: Eric Gilbert 2012: Brad Keselowski, Penske Racing Dodge 6 / 20 Foto de: Eric Gilbert 2013: Jimmie Johnson, Hendrick Motorsports Chevrolet 7 / 20 Foto de: Eric Gilbert 2013: Jimmie Johnson, Hendrick Motorsports Chevrolet 8 / 20 Foto de: Eric Gilbert 2014: Kevin Harvick, Stewart-Haas Racing Chevrolet 9 / 20 Foto de: Action Sports Photography 2014: Kevin Harvick, Stewart-Haas Racing Chevrolet 10 / 20 Foto de: Eric Gilbert 2015: Kyle Busch, Joe Gibbs Racing Toyota 11 / 20 Foto de: Action Sports Photography 2015: Kyle Busch, Joe Gibbs Racing Toyota 12 / 20 Foto de: Action Sports Photography 2016: Jimmie Johnson, Hendrick Motorsports Chevrolet 13 / 20 Foto de: Team Lowes Racing 2016: Jimmie Johnson, Hendrick Motorsports Chevrolet 14 / 20 Foto de: NASCAR Media 2017: Martin Truex Jr., Furniture Row Racing Toyota 15 / 20 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA 2017: Martin Truex Jr., Furniture Row Racing Toyota 16 / 20 Foto de: Nigel Kinrade / Motorsport Images 2018: Joey Logano, Team Penske, Ford Fusion Shell Pennzoil 17 / 20 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images 2018: Joey Logano, Team Penske, Ford Fusion Shell Pennzoil 18 / 20 Foto de: Nigel Kinrade / Motorsport Images 2019: Kyle Busch, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry M&M' 19 / 20 Foto de: Nigel Kinrade / Motorsport Images 2019: Kyle Busch, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry M&M' 20 / 20 Foto de: Nigel Kinrade / Motorsport Images

VÍDEO: Reginaldo Leme avalia dupla da Ferrari e futuro de Vettel na F1

PODCAST - Interlagos 80 anos: templo do automobilismo ou apenas mais um circuito?

Your browser does not support the audio element.

Siga o Motorsport.com Brasil no Twitter, Facebook, Instagram e Youtube.