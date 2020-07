Na última sexta-feira (03), Jimmie Johnson, heptacampeão da Cup Series, principal categoria da NASCAR, anunciou que havia testado positivo para Covid-19, mas não sabia há quanto tempo já estava com a doença. Ele também afirmou que não tinha desenvolvido sintomas.

Na manhã desta quarta-feira (08), a Hendrick Motorsports anunciou que Johnson foi liberado para voltar a correr neste final de semana, após receber resultados negativos para testes realizados na segunda e na terça-feira.

“Minha família está muito agradecida pelo amor e suporte incríveis que recebemos nos últimos dias”, disse Johnson, 44, em um comunicado. “Quero agradecer especialmente ao Justin Allgaier por me substituir em Indianápolis e por ser um verdadeiro profissional”.

“Estou animado para voltar às competições com a minha equipe neste final de semana”.

As 400 Milhas de Brickyard, disputadas no último domingo no Circuito de Indianápolis, foi a única prova que Johnson perdeu ao longo de seu diagnóstico, mas encerrou sua sequência de 663 largadas consecutivas na NASCAR Cup Series.

Após o diagnóstico de Johnson, quatro membros da equipe Hendrick Motorsports foram testados para a Covid-19 com todos recebendo resultados negativos. A equipe do carro #48 terá seus integrantes regulares para a corrida de domingo em Kentucky.

Johnson está atualmente na 15ª colocação na classificação do campeonato, 46 pontos acima da zona de corte para os playoffs da categoria. A NASCAR concedeu licença médica ao piloto por não participar da prova em Indianápolis.

