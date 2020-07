A NASCAR foi a primeira categoria de grande relevância do automobilismo mundial a voltar após o período de quarentena ocasionado pela pandemia do novo coronavírus. E nesta sexta-feira teve o registro do primeiro piloto a testar positivo para a Covid-19: Jimmie Johnson. O anúncio foi feito nesta tarde pela equipe do piloto de 44 anos, a Hendrick Motorsports.

Johnson não apresenta nenhum sintoma, mas fez o teste ao saber que sua esposa, Chandra, testou positivo após ter sintomas semelhantes a alergias.

Na ausência de Johnson, Justin Allgaier, piloto da Xfinity Series, correrá no Chevrolet #48 no lugar de Johnson nas 400 Milhas de Indianápolis deste domingo.

"Minha primeira prioridade é a saúde e a segurança de meus entes queridos e de meus companheiros de equipe", disse Johnson. "Nunca perdi uma corrida na minha carreira na Cup, mas sei que será muito difícil assistir de fora.

Johnson fez 663 corridas consecutivas desde que se tornou piloto da Cup Series em tempo integral, em 2002.

"Embora essa situação seja extremamente decepcionante, vou voltar pronto para vencer corridas e nos colocar na disputa do playoff."

A Hendrick disse que Johnson estava em constante comunicação com a organização antes e depois de ser testado para a Covid-19. A equipe informou imediatamente a NASCAR e está coordenando a situação com a categoria.

"Seguindo as diretrizes descritas no Protocolo de Operações de Eventos, Jimmie Johnson alertou a NASCAR que ele testou positivo para Covid-19", disse um comunicado da NASCAR.

"A NASCAR descreveu que as etapas para o retorno de Johnson, de acordo com as diretrizes atuais do CDC, incluem que Johnson esteja livre de sintomas e ter dois resultados negativos com pelo menos 24 horas de intervalo. A NASCAR exige que Johnson seja liberado por seu médico antes de retornar às corridas.”

Aa NASCAR também informou que Johnson poderá competir nos playoffs, caso vença ao menos uma corrida e fique entre os 30 primeiros colocados na classificação geral da primeira fase do campeonato ou que esteja entre os 16 primeiros colocados, caso o número de vencedores não atinja o de vagas para a fase decisiva do campeonato.

