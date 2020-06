NASCAR: Martin Truex Jr. supera punição e vence em Martinsville

Mesmo com as novas regras de aerodinâmica e a nova combinação de pneus para dominar, Martin Truex Jr. superou uma punição que veio no início da corrida após para dominar o estágio final e garantir a vitória na etapa da NASCAR Cup desta quarta-feira em Martinsville.

Essa foi a primeira vitória de Truex na temporada 2020, sua segunda consecutiva em Martinsville e a 27ª de sua carreira na Cup Series.

Com 50 das 500 voltas restantes, Truex havia construído uma vantagem de três segundos na liderança e, assim que Ryan Blaney assumiu o segundo lugar, Truex só aumentou essa diferença.

"Nós estávamos trabalhando há muito tempo para entender o local e tirar o melhor resultado possível. Nos últimos anos fomos bem fortes aqui", disse Truex. "2018 foi uma pena com aquele final da prova. Ano passado consegui a vitória e agora de novo".

"Tiro o chapéu para os caras. Nós começamos a primeira parte e por causa do pneu dianteiro direito as coisas não foram bem. Os caras souberam arrumar certo. Só gostaria de agradecer a todos que fizeram isso possível. Meus parabéns à James [Small, chefe dos mecânicos], em sua primeira vitória. É um grande dia para nós".

"E eu quero mandar um oi para os fãs em casa. Sentimos falta de vocês. Isso não parece certo, mas é animador vencer, com certeza".

Brad Keselowski foi o terceiro, com Joey Logano em quarto e Chase Elliott fechando o Top 5. Alex Bowman, Matt DiBenedetto, William Byron, Kurt Busch e Jimmie Johnson, que mais cedo conseguiu sua primeira vitória em estágio do ano, completaram o Top 10 da prova. Em 11ª, Bubba Wallace conquistou sua melhor posição final em Martinsville.

NASCAR bane bandeira confederada nas provas

Após Bubba Wallace reclamar no início da semana da presença das bandeiras dos estados confederados nas corridas, a NASCAR divulgou na quarta-feira um comunicado anunciando que o símbolo, que representa os estados que se rebelaram contra a abolição dos escravos levando à Guerra Civil Americana, está banido das etapas.

A flâmula já estava proibida de aparecer em questões oficiais da prova, como pintura dos carros e materiais promocionais dos eventos, mas o público ainda tinha a permissão de entrar com o símbolo na pista.

A NASCAR está se unindo no combate ao racismo nas últimas semanas, incluindo ações como um minuto de silêncio contra a desigualdade racial antes da prova no último final de semana em Atlanta. O funcionário da NASCAR e veterano do exército dos Estados Unidos, Kirk Price, se ajoelhou na hora do hino na mesma prova.

"A presença da bandeira confederada nos eventos da NASCAR são contra nosso compromisso de fornecer um ambiente acolhedor e inclusivo a todos os nossos fãs, nossos pilotos e a nossa indústria", diz o comunicado divulgado pela categoria antes da prova em Martinsville.

"Unir as pessoas pelo amor pelas corridas e a comunidade criada é o que faz nossos fãs e o esporte especial. A bandeira confederada será proibida de todos os eventos e propriedades da NASCAR".

