Joey Logano venceu pela primeira vez em 2024 pela NASCAR Cup Series, na etapa de Nashville, neste domingo, após tática certeira de combustível e cinco prorrogações, um recorde da categoria.

Logano herdou a liderança após a terceira prorrogação, quando Denny Hamlin e Martin Truex Jr. tiveram que fazer um pit stop para reabastecimento. Ele apareceu em posição de conquistar a vitória na quarta prorrogação, mas uma amarela veio pouco antes de Logano receber a bandeira branca.

Sabendo que se eles parassem ele perderia, Logano e seu chefe de equipe, Paul Wolfe, decidiram permanecer de fora e reiniciaram bem para iniciar a quinta prorrogação.

Com a luz do combustível acesa em seu Ford #22 durante a volta final, Logano foi capaz de se defender dos ataques de Tyler Reddick para reivindicar a 33ª vitória de sua carreira.

Questionado sobre o alívio de chegar aos playoffs, Logano disse: "Muita pressão. Tentar chegar aos playoffs não é fácil hoje em dia com esses carros e todos estão em pé de igualdade. Cometi muitos erros, até alguns esta noite, e é bom poder superar.

"Esta é uma vitória muito necessária, com certeza."

Com a vitória de Logano, todos os três pilotos da Penske se classificaram para os playoffs, com todas as três vitórias ocorrendo nas últimas cinco corridas.

Reddick, superado por Zane Smith, terminou em terceiro, Ryan Preece em quarto e Chris Buescher em quinto.

A próxima etapa da NASCAR Cup acontece nas ruas de Chicago, no próximo domingo.

Resultado

