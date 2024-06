Martin Truex Jr se aposentará da NASCAR Cup após a temporada 2024

Martin Truex Jr decidiu encerrar sua carreira na Cup Series no final da temporada 2024, mas disse que ainda planeja "estar por perto" da NASCAR. O piloto de 43 anos vinha pensando em se aposentar da Cup há algum tempo nos últimos anos. Nesta sexta-feira, no Iowa Speedway, ele oficializou sua decisão: se afastará do Toyota nº 19 da Joe Gibbs Racing no final do ano, independentemente do resultado de sua temporada.

"Mas estou animado com o resto do ano, obviamente. [A carreira] tem sido incrível. Tem sido uma jornada e tanto. Estou animado com o futuro. Ainda não tenho certeza de como será, mas me sinto bem com minha decisão", afirmou Martin.

De todo modo, Truex diz que foi "uma verdadeira honra" trabalhar com todos os membros e proprietários de equipes ao longo de sua carreira. "Ainda estarei por aqui", insistiu. "Vamos fazer algumas coisas e nos divertir um pouco".

Truex continua sem vitórias até agora em 2024, mas está em quinto lugar na classificação da Cup e bem posicionado para os playoffs. O veterano entrou na Joe Gibbs no início da temporada de 2019. Ele tem 34 vitórias na Cup -- 32 desde a temporada de 2015 -- e terminou abaixo do quinto lugar em pontos apenas três vezes nas últimas 10 temporadas. Martin ganhou seu único campeonato com a Furniture Row em 2017.

Martin Truex Jr., campeão de 2017, Toyota da Furniture Row Racing Foto de: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images

"Obviamente, temos um enorme respeito por Martin", disse Joe Gibbs, proprietário da JGR. A carreira de Truex na Cup se estendeu por quase 20 anos, com 673 largadas. Sua primeira vitória foi em 2007, em sua pista natal, Dover. Ele acumulou vitórias em algumas das maiores corridas da NASCAR, incluindo duas na Coca-Cola 600, uma na Southern 500 e cinco triunfos em traçados mistos, incluindo quatro em Sonoma.

Truex conquistou títulos consecutivos da Xfinity Series em 2004-05 pela Chance 2 Motorsports e foi para a Cup para guiar pela Dale Earnhardt Inc., que acabou se fundindo com a Chip Ganassi. Mais tarde, ele pilotou para a Michael Waltrip antes de ingressar na Furniture em 2014. A equipe fechou depois de 2018, e Truex tem pilotado para a JGR desde então. Ele tem três participações na Truck, com uma vitória, cinco triunfos no que hoje é a ARCA East e tem duas glórias na International Race of Champions.

VILLENEUVE tem RAZÃO sobre RICCIARDO? Ou "BATEU A CABEÇA", como diz Daniel? NARRADOR provoca piloto!

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Márquez na Ducati oficial, Martín na Aprilia: Jorge será sabotado em 2024? E Bagnaia? Mugello e mais

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!