A NASCAR divulgou na quarta-feira mais uma parte do calendário de 2020 de suas categorias, Cup, Xfinity e Truck, com datas até o final de agosto. A grande novidade é que o circuito de Watkins Glen fica de fora da temporada por enquanto.

Recentemente, o estado de Nova York instituiu uma quarentena obrigatória para pessoas vindas de estados com um grande número de casos. Com isso, a data original para a prova, 14 a 16 de agosto, se tornou inviável para a categoria.

As provas marcadas para Watkins Glen foram movidas para o circuito de Daytona, mas no seu traçado misto.

Os novos procedimentos e protocolos da NASCAR foram finalizados com o auxílio das autoridades públicas de saúde, especialistas além das esferas do governo. A NASCAR determinará se os fãs estarão presentes nas provas da Cup caso a caso, dependendo da situação do estado.

A NASCAR deve anunciar nas próximas semanas mais informações sobre suas categorias, incluindo a confirmação do calendário dos playoffs.

Veja como ficou o calendário da NASCAR até o final de agosto:

07/08 - Michigan (Truck)

08/08 - Road America (Xfinity)

08/08 - Michigan (Cup)

09/08 - Michigan (Cup)

15/08 - Daytona (Xfinity)

16/08 - Daytona (Truck)

16/08 - Daytona - Road Course (Cup)

21/08 - Dover (Truck)

22/08 - Dover (Xfinity)

22/08 - Dover (Cup)

23/08 - Dover (Xfinity)

23/08 - Dover (Cup)

28/08 - Daytona (Xfinity)

29/08 - Daytona (Cup)

30/08 - Gateway (Truck)

TELEMETRIA: A volta de Alonso à F1 e o GP da Estíria com Rico Penteado

PODCAST #057: O início da F1 na Áustria com a participação de Felipe Drugovich

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: