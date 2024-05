NASCAR: Keselowski encerra jejum de 110 corridas e vence em Darlington

Brad Keselowski encerrou uma sequência de 110 corridas sem vitórias na NASCAR Cup Series neste domingo, após triunfo em Darlington.

Chris Buescher, seu companheiro de equipe na RFK Racing, estava trabalhando arduamente para segurar Tyler Reddick nas voltas finais, quando ambos se tocaram.

Essa colisão – que enviou ambos os pilotos para as boxes com pneus furados – abriu a porta para Keselowski herdar a liderança a oito voltas do final e ele então segurou Ty Gibbs por 1s214 para garantir a vitória.

Esta é a primeira vitória de Keselowski desde que se tornou coproprietário da RFK Racing em 2022 e a 36ª de sua carreira. Até domingo, nenhum piloto da Ford havia vencido nenhuma das três séries nacionais da NASCAR nesta temporada – Cup, Xfinity e Trucks.

Após a corrida, Buescher ficou furioso e confrontou Reddick para reclamar da forma como o piloto da 23XI correu contra ele. Reddick assumiu a responsabilidade pelo incidente.

Buescher, que perdeu na semana passada para Kyle Larson no final mais disputado da história da NASCAR, terminou em 30º e Reddick em 32º.

Josh Berry terminou em terceiro, Denny Hamlin em quarto e Chase Briscoe completou o top 5.

No próximo fim de semana acontece a All-Star Race em North Wilkesboro, com a largada da corrida principal prevista para às 21h de domingo.

Resultado

