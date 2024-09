Chris Buescher fez uma ultrapassagem dramática na última volta sobre Shane van Gisbergen para ganhar sua primeira prova da temporada de 2024 na NASCAR Cup Series.

Foi na prorrogação em Watkins Glen, na segunda etapa dos playoffs, quando Van Gisbergen deu um bum sobre Buescher para ter a liderança da corrida. Ele tinha uma pequena vantagem na última volta, mas errou na bus stop. Isso desestabilizou seu Chevrolet #16, permitindo que Buescher se aproximasse dele com o Ford da RFK Racing #17.

Buescher não estava disposto a desperdiçar a oportunidade, com os dois pilotos fazendo contato significativo no carrossel e Buescher disparou na frente. Van Gisbergen se aproximou para um último mergulho na curva final, mas deslizou para o lado e quase bateu. Ele manteve o controle, mas teve que se contentar com o segundo lugar quando Buescher conquistou a bandeira quadriculada.

Carson Hocevar terminou em terceiro, o melhor resultado da carreira, o pole position Ross Chastain foi o quarto e Zane Smith terminou em quinto. Chase Briscoe, Michael McDowell, Corey LaJoie, Ryan Preece e Austin Cindric completaram o top 10.

Saindo de Watkins Glen, os pilotos que entram na corrida de eliminação do Round de 16 abaixo da linha de corte são: Denny Hamlin, Brad Keselowski, Martin Truex Jr. e Harrison Burton.

Resultado

