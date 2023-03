Carregar reprodutor de áudio

O chefe da Haas na Fórmula 1, Gunther Steiner, se juntará à cabine de transmissão da FOX Sports Americana para a corrida da NASCAR Cup Series no Circuito das Américas (COTA) no próximo fim de semana.

A corrida da Cup do próximo fim de semana no COTA terá a presença da F1 tanto na pista quanto na cabine de TV.

O campeão mundial de F1 de 2009, Jenson Button, fará sua estreia na NASCAR, pilotando o Ford #15 da Rick Ware Racing. Além disso, o campeão mundial de F1 de 2007, Kimi Raikkonen, fará sua segunda largada na Cup da carreira, pilotando o #91 da Trackhouse Racing.

Neste domingo, a FOX anunciou durante a transmissão da etapa de Atlanta que Steiner se juntará à cabine de TV para essa corrida, assim como o ex-campeão da Cup Kurt Busch.

Steiner é o chefe da Haas desde a estreia da equipe em 2016 e é um dos astros de Drive to Survive, série que tem grande aceitação nos Estados Unidos, além de ter residência na Carolina do Norte, estado em que se concentra grande parte das equipes e pilotos da NASCAR.

