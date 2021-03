NASCAR: Marido e mulher vão correr em prova de Bristol na terra

Stewart Friesen terá um companheiro de equipe muito familiar para a corrida da NASCAR Truck Series em Bristol, em evento inédito na pista improvisada de terra no Tennessee: sua esposa.

Friesen, de 37 anos anos de idade, está em sua quinta temporada correndo em tempo integral na Truck Series com seu time, a Halmar Friesen Racing e, pela primeira vez da organização, haverá uma segunda inscrição na Truck na prova de 27 de março.

A HFR anunciou esta semana que se juntando a Friesen na corrida estará sua esposa, Jessica, que tem uma vasta experiência em corridas na terra.

Jessica Friesen vai guiar o Toyota #62 e isso marcará sua primeira em uma categoria nacional da NASCAR.

“Tenho corrido com carros modificados na terra durante toda a minha carreira e é incrível ter a oportunidade de competir neste nível”, disse Jessica. “Estou ansiosa pela experiência de guiar uma picape pela primeira vez.”

“O fato de essa corrida acontecer na terra é realmente emocionante. Eu não poderia pedir um grupo melhor para trabalhar do que a equipe que montamos na HFR.”

Momento histórico

Stewart e Jessica Friesen competiram entre si no passado em corridas da Northeast Dirt Modified, mas a corrida de Bristol na Truck marcará a primeira vez que marido e mulher competirão na mesma corrida NASCAR pela mesma equipe.

Elton Sawyer e sua esposa Patty Moise competiram em várias provas juntos na Xfinity Series na década de 1990, mas o casal estava em equipes diferentes.

Um fato curioso é que em 1991, no Orange County Speedway, em Rougemont, na Carolina do Norte, o casal se viu envolvido em um acidente, com os narradores brincando e dizendo se queriam ou não estar juntos do casal no jantar daquela noite, confira:

Stewart Friesen é o sexto na classificação da Truck Series nesta temporada, depois de três corridas e vindo de um quarto lugar em Las Vegas no fim de semana passado.

