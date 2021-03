Depois de uma sexta movimentada no Bahrein, que contou até com uma tempestade de areia, a Fórmula 1 voltou ao Circuito de Sakhir neste sábado para a primeira sessão de pré-temporada do dia. E ao longo de quatro horas com a volta de Alonso, a estreia de Pérez e mais problemas para a Mercedes, a liderança ficou novamente com Daniel Ricciardo.

Muitas equipes optaram por manter o mesmo esquema empregado ontem, de ter os dois pilotos na pista ao longo do dia. Os escalados para a manhã deste sábado foram: Lewis Hamilton, Sergio Pérez, Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda, Antonio Giovinazzi, Nikita Mazepin e Nicholas Latifi.

Assim como na manhã de ontem, assim que a pista foi liberada já tivemos carros na pista, com Ricciardo e Latifi abrindo os trabalhos e Hamilton saindo logo em seguida com sua Mercedes W12 repleta de grelhas aerodinâmicas, buscando compensar o tempo perdido na sexta por conta dos problemas de câmbio. Já Alonso e Pérez não demoraram para sair, estando na pista com menos de 15 minutos de treino.

Em termos de voltas rápidas, as primeiras duas horas foram bastante movimentadas, com os pilotos se revezando na ponta. Após uma sequência de Ricciardo e Alonso, foi o espanhol que ocupava a liderança da manhã deste sábado na marca de duas horas, com 01min32s339.

Minutos depois, o australiano voltou a fazer a melhor volta do dia, com 01min32s215, que não foi superada pelo resto da sessão. Neste momento, Ricciardo liderava a frente de Alonso, Sainz e Mazepin. Logo na sequência, começaram a surgir os primeiros problemas do dia.

Enquanto na garagem da Aston Martin Vettel estava parado devido à problemas com a caixa de câmbio, após o alemão ter dito na sexta que torcia por um dia melhor. Na pista, Carlos Sainz teve grandes problemas de aderência com sua Ferrari, escapando da pista nas curvas 4 e 6.

Com duas horas e 17 minutos de sessão, tivemos a primeira bandeira vermelha. Lewis Hamilton perdeu o controle de sua Mercedes e foi parar na caixa de brita, interrompendo a sessão para todos e colocando ainda mais pressão em uma já problemática pré-temporada da equipe alemã.

A sessão foi reiniciada 16 minutos depois e os pilotos voltaram à pista, mas poucos conseguiram melhorar seus tempos do dia. Vettel inclusive conseguiu fazer uma saída nos minutos finais com a Aston Martin para adquirir quilometragem em seu programa.

Assim como na sexta pela manhã, a sessão foi encerrada mais cedo por conta de uma bandeira vermelha, acionada cinco minutos antes do cronômetro zerar. A interrupção havia sido programada pela direção de prova para testar seus sistemas.

No final, Daniel Ricciardo repetiu a forma vista na sexta pela manhã e terminou como o melhor das primeiras quatro horas deste sábado, marcando 01min32s215. O australiano foi seguido por Fernando Alonso, com 01min32s339 e Sergio Pérez fechando o Top 3 com 01min32s478s. Fechando a classificação dos pilotos desta manhã: Nicholas Latifi, Yuki Tsunoda, Carlos Sainz, Nikita Mazepin, Lewis Hamilton, Antonio Giovinazzi e Sebastian Vettel.

O segundo dia da pré-temporada da F1 no Bahrein segue, com a sessão da tarde começando às 9h, horário de Brasília, terminando às 13h. No Brasil, o único modo de acompanhar a transmissão é através da F1TV, enquanto no Motorsport.com você acompanha os relatos de cada sessão, as principais notícias do Bahrein e vídeos em nosso canal do YouTube com análises do que acontece na pista.

Confira a tabela de tempos da manhã no Bahrein e as voltas completadas:

1. Ricciardo, McLaren, 1m32.215s (52)

2. Alonso, Alpine, 1m32.339s (60)

3. Perez, Red Bull, 1m32.478s (39)

4. Latifi, Williams, 1m32.541s (47)

5. Tsunoda, AlphaTauri, 1m32.684s (57)

6. Sainz, Ferrari, 1m33.072s (56)

7. Mazepin, Haas, 1m33.101s (76)

8. Hamilton, Mercedes, 1m33.399s (58)

9. Giovinazzi, Alfa Romeo, 1m36.018s (73)

10. Vettel, Aston Martin, 1m38.849s (10)

