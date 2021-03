Sebastian Vettel disse que gostou de seu primeiro teste feito pela manhã guiando o carro da Aston Martin, mas prometeu que "há mais por vir", já que as condições difíceis no Bahrein dificultaram a adaptação com o AMR21.

Vettel fez sua estreia oficial pela Aston Martin na Fórmula 1 na sexta-feira (12). O alemão assumiu o cockpit do AMR21 com motor Mercedes, e completou 51 voltas no Circuito Internacional do Bahrein antes de entregar o carro ao companheiro de equipe Lance Stroll.

A volta mais rápida do tetracampeão, com tempo de 1min33s742, foi três segundos mais lenta do que o tempo de Max Verstappen. O novo piloto da Aston Martin disse que a tempestade de areia deixou as condições no circuito difíceis.

"Com toda a honestidade, foi uma manhã bastante complicada por ter muito vento e devido à aderência baixa", disse Vettel.

"Todo mundo estava brigando com o carro, acho que ninguém estava se sentindo de férias logo depois de voltar das férias de inverno."

"Acho que todos estavam enfrentando as mesmas condições da pista, mas mesmo assim foi muito bom para eu ter uma boa leitura sobre o carro e me acostumar com todos os novos elementos."

Enquanto o tempo de Stroll à tarde, que o colocou em quarto lugar, sugere que a Aston Martin tem uma base sólida, Vettel disse que não estava "prestando muita atenção aos tempos de volta" porque ainda existem muitos elementos do novo AMR21 que ele precisa se familiarizar.

"O carro é diferente; é uma unidade de potência diferente, muitos interruptores, botões e procedimentos diferentes. Preciso me acostumar com coisas como freios, direção e comportamento do carro", explicou ele.

“Portanto, ainda acho que há uma certa margem e melhorias que tenho que fazer ao guiar, apenas para me familiarizar com o carro."

"Para ser honesto, foi muito divertido estar de volta, é divertido trabalhar com a equipe. Gostei e há mais por vir nos próximos dias."

Parte do programa de familiarização do ex-piloto da Ferrari foi se acostumar com o motor Mercedes da Aston Martin, que representa um avanço em relação à unidade de potência da equipe de Maranello.

"É obviamente diferente, é operado de outra forma, então é diferente do que estou acostumado", acrescentou Vettel.

"É principalmente aumentar a velocidade, mas em termos de desempenho todos conhecem a força do motor Mercedes, por isso acho que não temos desculpa. Estou ansioso por isso."

Vettel e Stroll continuarão se revezando nos dois dias de teste restantes no Bahrein, com o piloto alemão assumindo o cockpit na manhã de sábado e na tarde de domingo.

Parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PRÉ-TEMPORADA F1: Verstappen, Mercedes e por que Band bateu Globo

Podcast #092 – Pré-temporada de 2021 da F1 será a mais crucial da era híbrida?

Your browser does not support the audio element.