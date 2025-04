O piloto e proprietário de equipe da NASCAR, vencedor de campeonatos 'Shige' Hattori morreu em um acidente de trânsito. Hattori se envolveu em um acidente de trânsito com três carros na manhã de sábado (5).

O trágico incidente ocorreu por volta das 9h15 (horário de Brasília) na I-77, sentido norte, no condado de Mecklenburg, cerca de 30 minutos ao norte de Charlotte, Carolina do Norte. Ele estava dirigindo um Toyota Crown 2025 quando cruzou a linha central, colidindo com outro veículo. Todos os outros envolvidos sofreram ferimentos sem risco de morte.

A Hattori Racing Team confirmou o falecimento de Hattori e os detalhes do acidente na manhã de segunda-feira. Não se acredita que o excesso de velocidade ou embriaguez tenham sido fatores no trágico acidente, que permanece sob investigação.

"Estamos de coração partido ao confirmar que Shigeaki 'Shige' Hattori foi declarado morto na manhã de sábado, 5 de abril, em Huntersville, Carolina do Norte, após um acidente de carro. Ele tinha 61 anos".

Oriundo de Okayama, no Japão, Hattori mudou-se para os Estados Unidos em 1995, quando começou a participar do cenário americano de corridas de Fórmula aberta. Ele competiu em tempo integral como piloto da Indy Lights por três anos, vencendo duas vezes durante a temporada de 1998 em Homestead-Miami Speedway e Gateway.

Nos anos seguintes, graduou-se para a CART e a IndyCar, pilotando para várias equipes e participando de mais de duas dúzias de corridas. Seu período na CART foi tumultuado, mas ele melhorou muito como piloto da IndyCar.

Sua carreira incluiu três tentativas nas 500 milhas de Indianápolis, chegando à icônica corrida duas vezes, em 2002 e 2003, terminando em 20º lugar. Sua melhor atuação na IndyCar foi como piloto da Bradley Motorsports, terminando em sexto lugar no Texas Motor Speedway durante a temporada de 2002.

Shigeaki Hattori Foto de: Earl Ma

No entanto, a jornada de Hattori no automobilismo o levou dos monopostos para a NASCAR por volta de 2004. Competindo com a Germain Racing na Truck Series, ele teve dificuldades para se adaptar e bateu em seis das dez corridas em que começou. Mas esse não foi o fim de sua experiência na NASCAR.

Seu verdadeiro impacto no esporte viria alguns anos depois, quando ele se aventurou como proprietário de uma equipe. A Hattori Racing Enterprises foi criada em 2008 e começou a competir ativamente nas séries NASCAR Xfinity e Truck em 2013.

Ele trouxe novos patrocinadores para o esporte e deu oportunidades a futuras estrelas da Cup Series, como Alex Bowman e Ross Chastain.

Brett Moffitt, Hattori Racing Enterprises, Toyota Tundra AISIN Group comemora sua vitória com um burnout Foto de: Russell LaBounty / NKP / Motorsport Images

A equipe venceu um total de 14 corridas da Truck com Brett Moffitt e Austin Hill, mas sua maior conquista veio em 2018. Moffitt levou a equipe à final, derrotando Noah Gragson e a Kyle Busch Motorsports para ganhar o título da NASCAR Truck Series.

A equipe de Hattori se afastou da competição em tempo integral em 2023, realizando apenas uma programação parcial nos últimos anos, mas seu impacto nas divisões inferiores do esporte foi imenso.

