Pilota morre após acidente na Citroen C1 no Reino Unido

A piloto Angela Lucas não resistiu aos ferimentos, após acidente no circuito de Snetterton, em uma corrida da Citroen C1 Challenge no último domingo.

Lucas estava compartilhando o carro com Alexander Andersson e Shaun Fray no último fim de semana. O trio havia terminado anteriormente em 44º lugar, na corrida de abertura no sábado.

O órgão regulador, Motorsport UK, juntamente com o British Automobile Racing Club (BARC), já começaram uma investigação sobre as circunstâncias que envolveram o acidente.

O chefe da categoria, Robin Welsh, prestou homenagem a Lucas, dizendo: “Angela era uma personagem popular e bem conhecida no C1 Racing Club, e o que aconteceu é um grande choque para todos que fazem parte da unida comunidade de corrida C1.”

“Meus pensamentos, e os de todos os envolvidos com o clube, estão com a família e amigos de Angela neste momento.”

Em um comunicado, o BARC disse: “O BARC está agora trabalhando com o órgão regulador nacional, a Motorsport UK e a polícia para entender as circunstâncias do incidente e não fará mais comentários.”

“O C1 Racing Club cresceu rapidamente e se tornou uma comunidade forte desde sua criação em 2018 e nossos pensamentos estão com a família e os amigos das pessoas afetadas.”

“Nossos pensamentos também estão com os comissários voluntários e equipes de resgate que estiveram envolvidos no evento e estamos oferecendo todo o nosso apoio neste momento difícil.”

A Motorsport UK disse estar “profundamente triste com o acidente fatal”, acrescentando: “Nossos pensamentos estão com a família da piloto, os organizadores do evento e outros membros da comunidade do automobilismo que estiveram presentes”.

O incidente de Snetterton foi o primeiro acidente fatal durante um evento de corrida de circuito do Reino Unido desde que Paul Conn perdeu a vida em um acidente no circuito de Kirkistown, na Irlanda do Norte, em julho de 2019.

