Rubens Barrichello está na Austrália, onde disputaria o GP de Melbourne da S-5000, e passa pela mesma situação que Lewis Hamilton e os demais pilotos da Fórmula 1: sua corrida foi cancelada em virtude da ameaça de disseminação do Coronavírus, já que um dos mecânicos da McLaren testou positivo para a doença.

Falando com exclusividade ao Motorsport.com, Barrichello afirmou que entende a situação como momento para se pensar: "Alguns acham que é muito simples e outros que é uma tragédia. A base é ouvirmos um pouco de tudo".

No entanto, o ex-piloto da Fórmula 1 destacou que as coisas mudaram da noite para o dia em Melbourne, literalmente.

"O fim de semana estava tranquilo, até começarem a dizer que alguns pilotos já haviam ido embora e que a corrida não iria acontecer. Fui dormir na noite de ontem (quinta-feira) com a percepção de que estava tudo normal e hoje, quando acordei, eu vi a notícia de que nada estava normal. A má notícia corre muito mais depressa que a boa notícia".

Barrichello acrescentou que percebeu que não haveria corrida antes mesmo do cancelamento oficial. "Eu cheguei na pista e minha corrida estava confirmada. Só fui perceber que ela não aconteceria da forma planejada quando olhei para o outro lado do paddock e vi que o circo da F1 estava sendo todo desmontado."

"Então, com certeza a minha corrida não iria acontecer com aquilo, mas demorou para chegar a notícia. Mas o clima estava super tranquilo."

Sobre as medidas básicas que as pessoas estão tomando para evitar contrair os vírus, Rubinho disse: "Não é como se você fosse desviar de um italiano vindo [na sua direção] no paddock. As pessoas não estão pegando na mão, você dá um "high-five" com mão fechada, quase um "high-zero". É dessa forma que aconteceu."

Questionado sobre a Stock Car, que anunciou que não irá permitir a presença de estrangeiros na corrida de convidados, Barichello disse que não tem muito a dizer "porque tudo pode acontecer" sobre o fato de também estar fora do país.

"Eu estou de boa, tudo o que eu faço na vida é me preparar o melhor possível e me cuidar para eu poder estar preparado para aquilo que tiver que ser. Então não sou eu que definirei nada da coisa, só vou estar bem preparado para quando acontecer, até porque eu tenho corrida na Argentina uma semana antes da corrida no Brasil".

O convidado de Barrichello na corrida inaugural na Stock Car é português: Filipe Albuquerque.

Relembre a carreira de Barrichello, seus carros e resultados