Depois de largar em terceiro, Rubens Barrichello terminou a primeira bateria de classificação da S5000 na sétima posição. Na largada da prova, o brasileiro teve um toque com Bart Mawer, o que comprometeu sua corrida, precisando recuperar as posições perdidas fazendo várias ultrapassagens.

O vencedor da corrida de classificação foi Tim Macrow. O australiano largou na segunda posição e superou John Martin logo no início da prova. No fim da corrida, Macrow precisou se defender dos ataques do adversário para garantir a vitória.

Enquanto a prova seguia disputada na ponta, Barrichello lutava para recuperar as posições perdidas. O brasileiro explicou que o carro ficou desalinhado porque a barra traseira foi quebrada no toque com Mawer.

"Eu larguei bem, mas fiquei um pouco para trás e entrei por dentro na primeira curva, sabia que havia carros ao redor", disse Barrichello. "Tentei dar um pouco de espaço e acho que ele perdeu o ponto de frenagem e bateu na minha roda traseira. Tive sorte de não ficar preso na grama".

"Depois disso, o volante estava um pouco torto para a esquerda. Eu estava perdendo um pouco de aceleração. Tenho certeza de que foi porque meu volante estava desalinhado, pode ter prejudicado minha velocidade na reta. Espero que o time consiga consertar o carro para a próxima bateria, eles estão trabalhando nisso", concluiu o brasileiro.

Com o resultado, Barrichello terá que lutar para fazer ultrapassagens na segunda bateria, que terá o grid invertido. As posições de largada para a corrida do domingo são definidas pela soma de pontos nas duas baterias de classificação.

O Motorsport.com transmitirá ao vivo a segunda prova classificatória à partir das 21h deste sábado.

Confira os melhores momentos da 1ª bateria:

Veja o resultado completo da primeira bateria de classificação:

Pos Num Piloto Equipe Voltas Tempo total 1 23 Tim Macrow MTEC Motorsport 16 17:41.4160 2 24 John Martin AGI Sport 16 17:41.8671 3 31 James Golding Garry Rogers Motorsport 16 17:46.5619 4 83 Matthew Brabham MTEC Motorsport 16 17:48.2286 5 38 Will Brown Eggleston Motorsport 16 17:52.4817 6 8 Alex Davison Team BRM 16 17:53.9244 7 111 Rubens Barrichello Team BRM 16 17:56.5360 8 34 Ricky Capo Modena Engineering 16 18:05.3495 9 27 Barton Mawer Milldun Motorsport 16 18:13.9251 10 33 Tim Berryman Team BRM 16 18:17.1131 11 97 Taylor Cockerton MTEC Motorsport 16 18:27.7924 12 11 Michael Gibson AMC Finance 16 18:39.4766 DNF 22 Tom Alexander AGI Sport 2 2:32.9546

