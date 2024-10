Rafaela Ferreira se junta à RB para disputar a F1 Academy em 2025

Rafaela Ferreira foi confirmada como piloto do Programa Visa Cash App RB para competir a F1 Academy em 2025. Atualmente, ela disputa pela TMG Racing na F4 Brasil e se encaminha para a categoria que deve auxiliar mulheres a chegar à Fórmula 1.

Rafaela se tonou a primeira mulher a vencer uma corrida no campeonato brasileiro da F4 e, agora, sonha em conjunto com a RB ao chegar com muito brilho à categoria exclusivamente feminina.

"Estou extremamente feliz em pilotar para o Programa RB Academy na F1 Academy em 2025. Esta oportunidade representa um grande passo na minha carreira e é um sonho realizado trabalhar com uma equipe que tem tanto talento", disse Ferreira sobre o novo momento que vive.

"Estou determinada a dar o meu melhor e ir atrás de grandes resultados. Será algo novo para mim, mas estou confiante de que alcançaremos muito juntos. Já estou me preparando e animada para o próximo ano!"

"Rafaela, vinda de Santa Catarina, Brasil, traz consigo uma abundância de talento. Competindo em campeonatos nacionais de kart em seu país natal, Rafaela foi a primeira mulher a marcar pole position na Copa Brasil de Kart em 2022 e terminou em quarto lugar no campeonato", diz o comunicado da RB.

Rafaela segue acumulando pódios na F4 em 2024, incluindo duas vitórias na mesma temporada. Isso mostra sua capacidade de se adaptar a qualquer pista, o que fez os olhos da RB brilharem ao contratá-la para subir para F1 Academy.

"Todos na equipe estão muito animados em receber Rafaela na família VCARB. Rafaela é um talento brasileiro emergente excepcional, e estamos felizes em compartilhar esta plataforma global e fortalecedora para competir, correr e crescer juntos", diz Laurent Mekies, chefe da RB na Fórmula 1.

"A F1 Academy tem sido um grande sucesso nesta temporada, a exposição que ela gerou para o automobilismo feminino é revolucionária. Espero que possamos continuar a inspirar a próxima geração de talentos femininos no automobilismo, e estamos ansiosos para ver Rafaela crescer e florescer como piloto".

"Ficamos impressionados com o desempenho de Rafaela nesta temporada e estamos muito satisfeitos em recebê-la na equipe e trabalhar com ela na F1 Academy em 2025", declara Sarah Harrington, gerente do programa da Red Bull Academy.

"Rafaela tem grande talento e potencial e já se consolidou como uma vencedora de corridas no Brasil. Estou ansiosa para apoiar seu desenvolvimento e estou animada para ver o que a próxima temporada trará".

Verstappen INJUSTIÇADO? Max tem DILEMA no Brasil, NORRIS e Ferrari PROMETEM, Pérez MAL e chuva em SP

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Verstappen INJUSTIÇADO? Max tem DILEMA no Brasil, NORRIS e Ferrari PROMETEM, Pérez MAL e chuva em SP

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!